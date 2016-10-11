国际油市：油价小跌但仍接近一年高点，对OPEC减产预期增强

美国原油 报每桶51.24美元，较上日下跌0.11美元，但仍接近周一高点51.60。

“油价上涨至一年高位，受OPEC与其他主要产油国可能达成限产协议前景的乐观情绪提振，”澳新银行周二报告表示。

德国商业银行的Carsten Fritsch表示，对OPEC的减产预期，当然在近期期货市场涨势中扮演了重要角色，市场新建立大量多仓，因为对油价上涨信心增加。

不过Fritsch也警示称，鉴于OPEC成员积极争取全球市场份额而产生的对立态势，“(限产目标)能否实际实现仍有相当大的疑问，”这有可能成为达成实质协议的绊脚石。(完)

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