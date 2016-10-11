中国税收：8月资源税收入20.65亿元，从价计征税目收入占84%--国税局

路透北京10月11日 - 中国国家税务总局日前称，作为资源税全面改革后的首个征期，8月全国共有62,479户纳税人申报缴纳资源税20.65亿元人民币，其中124个从价计征税目收入占84%，5个从量计征税目收入占16%。

人民日报周二援引数据并称，按改革前政策计算应征资源税费26.19亿元，税费相抵，总体减负5.54亿元，降幅21.14%；作为首个水资源税试点省份，河北水资源税收入1.22亿元。

“本次资源税全面改革是对前期尚未从价计征的所有129个税目进行改革，...仅实施清费立税、继续从量计征的税目有5个，主要是税源分散、计税价格难以取得的砂石、黏土等。”报导援引税务总局财产和行为税司负责人称。

从12个重点税目看，首个征期资源税收入为9.62亿元，占129个税目资源税收入的46.58%。其中，铁、金、铝等10个税目资源税费负担下降，降幅从5%到48%不等；铜负担基本持平；石墨因考虑保护战略资源而相应提高了税负。

从典型调查的130户重点企业看，资源税全面改革后的平均负担率为4.88%，比改革前资源税费负担率下降2.28个百分点。

首个征期，河北共有7,809户取用水户申报缴纳资源税1.22亿元，与近3年河北省水资源费月均收入相比增加0.56亿元，增幅为86%，计税取水量为1.34亿立方米。改革后每立方米水资源税的平均税额，地下水是地表水的4.1倍，两者税额差比改革前水资源费的费额差明显扩大。