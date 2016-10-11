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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 08:55 BJT

《汇市简讯》澳洲NAB企业调查数据虽佳，但澳元/美元未受影响

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* 澳洲国民银行(NAB)企业调查显示9月企业现况指数上升，企业信心指数持平于上月

* 澳洲8月房屋融资较上月下跌3%，预估为下滑2.5%

* 澳元/美元未受这些数据影响，盘旋在0.7590/95

(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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