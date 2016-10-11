《香港报摘》--其他报纸重要消息10月11日

**苹果日报**

--长和系内两间上市公司，因一宗收购罕有爆发分歧。泓富产业信托 上月宣布以19亿港元收购位于观塘的观点中心，交易将于明天（12日）表决。惟泓富上周披露，作为泓富最大持有人的长实地产 不支持收购，更致函表明不会投赞成票。

--上周香港电动方程式锦标赛Formula E在港举行，雅迪 与伙伴Lightning Motors参展，公司董事长董经贵指，Lightning已具备竞赛电动车技术，将应用其技术在一般电动车产品上，未来双方亦有海外合作。

**东方日报**

--恒大地产 公布，9月份物业合约销售金额约为475.2亿元人民币，按年大升3.23倍。

**星岛日报**

--渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，随着中国市场不断开放，内地企业走出去，人民币入篮（SDR），相信渣打凭藉独特的全球网络优势，能把握当中机遇。至于集团何时回复派息，他只言以渣打现时偏强的资本水平，＂是一个好开始＂。（完）

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