《香港报摘》--其他报纸重要消息10月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**苹果日报**
--长和系内两间上市公司，因一宗收购罕有爆发分歧。泓富产业信托 上月宣布以19亿港元收购位于观塘的观点中心，交易将于明天（12日）表决。惟泓富上周披露，作为泓富最大持有人的长实地产 不支持收购，更致函表明不会投赞成票。
--上周香港电动方程式锦标赛Formula E在港举行，雅迪 与伙伴Lightning Motors参展，公司董事长董经贵指，Lightning已具备竞赛电动车技术，将应用其技术在一般电动车产品上，未来双方亦有海外合作。
**东方日报**
--恒大地产 公布，9月份物业合约销售金额约为475.2亿元人民币，按年大升3.23倍。
**星岛日报**
--渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，随着中国市场不断开放，内地企业走出去，人民币入篮（SDR），相信渣打凭藉独特的全球网络优势，能把握当中机遇。至于集团何时回复派息，他只言以渣打现时偏强的资本水平，＂是一个好开始＂。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。