《全球重要经济事件一览表》--10月11日-10月18日

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10月11日(二)

澳门--中国-葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯在国会发表讲话(0900)。

伦敦--英国央行金融政策委员会委员卡什亚普在国会发表讲话(1000)。

河内--亚洲开发银行就当前经济和发展问题，以及亚开行如何支持政府的2016-2020社会经济发展计划举行发布会(0130)。

卢森堡--欧盟财政部长会议。

悉尼--美国芝加哥联储总裁埃文斯在澳洲Australian Business Economists的午餐会上，就当前经济状况和货币政策发表讲话(0200)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算(1300)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话(0900)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在特隆赫姆发表演说(1200)。

新西兰罗托路亚--新西兰央行助理总裁John McDermott在一项私人活动中发表演说，主题为“了解新西兰的低通胀”(1500)。

10月12日(三)

北京--第七届拉美中国投资人峰会。

芝加哥--美国堪萨斯城联储总裁乔治在芝加哥联储年度支付座谈会上就“支付系统”发表谈话(1340)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表9月政策会议记录(1800)。

美国奥巴尼--纽约联储总裁杜德利与纽约州商业理事会(Business Council of New York State)进行一场开放媒体采访的炉边谈话(1200)。

维也纳--奥地利财长谢林发布新预算。

日本长野--日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会。

伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国上议院欧盟金融事务小组委员会作证(0900)。

挪威利勒哈默尔--挪威央行总裁奥尔森发表演说(1100)。

10月13日(四)

--中国国家主席习近平对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤，至17日。

莫斯科--俄罗斯总统普京、俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)与俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)参加VTB Capital的年度投资论坛。

首尔--韩国央行举行货币政策会议宣布利率决议(0100)。

惠灵顿--新西兰财政部公布2015-16年度政府财政报告。财长英格利希将进行陈述(1000)。

费城--费城联储总裁哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)就经济前景发表演说(1615)。

布鲁塞尔--欧盟最高监管者/外交官在一项银行业联盟会议中发表演说。演讲者：单一处理委员会主席Elke Koenig、欧盟经济与财政委员会主席Thomas Wieser。

10月14日(五)

美国蒙大拿州米苏拉--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项会议，讨论终结大到不能倒、美联储角色及其他主题(0100)。

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦为该行举行的一场会议致欢迎词与发表开幕演说(1230)。美联储主席叶伦在会议中发表演说(1730)。

10月15日(六)

北京--2016年中国新金融高峰论坛。

10月17日(一)

纽约--FED副主席费舍尔于纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表演说(1615)。

东京--日本央行举行各地区分行经理季度会议，央行总裁黑田东彦将于会议开始发表简短演说。之后日本央行将公布日本各地区经济体的季度报告，日本央行会以此季度报告与其他各项数据，做为制定货币政策的参考。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说(2100)。

10月18日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月19日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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