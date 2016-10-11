港报财经评论：北水南下无断续，短期策略宜加码--信报10月11日

北水南下无断续，短期策略宜加码/ 陆文

月内左右港股表现的各项因素将在本周内带来若干启示。北水会否恢复南下，在内地结束黄金周长假期后将有分晓，恒指在第三季回升，笔者视为资金市，其中7月升势是上半年超卖下的反弹复苏，而英国脱欧公投引发欧洲资金东来，美国债股在炒加息疑团下见带动部分资金流入亚洲债市，商品价格及油价回落亦有利过去聚焦在欧美市场的资金流散至一众新兴市场。港股则适逢＂深港通＂开车有期，人民币贬值有利南下资金求保值，刺激＂港股通＂交投，加上放宽内地险企加大港股投资的长线北水流入，资金市会否持续，对港股后市表现颇重要。

人民币滙价持续回软，令保值及派息相对稳定的港股有需求，加上内地楼市过热，假后首日A股偏强，正好反映热钱正寻找新出路，这气氛下使看好港股更有依据，特别是A/H股差价有收窄机会，短期看淡不合时宜，欧美不振对中港及区内股市反为有利，在选股维持以期待有较佳盈利增长及具防守性、具派息回报的股份为投资对象。

投资市场近期出现连串足以造淡后市的言论及猜疑，由美国联储局将铁定12月加息，欧日等央行为量宽退市测试市场反应，而金价回落正好反映这方面疑虑；至于英国扬言明年3月将为脱欧进入实质谈判，市场关注＂硬脱欧＂的祸害，甚至令英镑滙价一度闪跌；德银被美国征收的庞大罚款亦为全球及欧洲政治经济金融构成持续不确定性风险，其余不利因素还有内地超过20个城市正实施不同程度限购限贷冷却楼市，而楼市泡沫有机会爆破亦被淡友大做文章，其余美俄关系正恶化……等，均为第四季投资市场营造下跌风险。

不过，笔者在审视上述变数后，维持10月份可向好的看法，除了因上周恒指企稳在23500点这上落轴心上限，一度升破24000点这心理关口，更重要的是，上述偏淡的变数在10月份转坏机会不高，甚至部分已呈消减，对一般注视两三周的投资（投机）者，已有充分进行买卖部署的获利空间。

首先是美国联储局在年底前加息以维护日趋下降的威信，这变数早已为市场消化，特别是近月全球商品价格及油价回升，引发通胀适度回暖才是加息藉口，绝非经济复苏步伐加速；而在购买全球债券变得困难影响长远稳定收益环境，才是欧日等央行试图减低对正逐渐失效的量宽措施真正原因，但能否寻找另一个较可行的刺激实体经济措施似非易事，对一个已对量宽上瘾的瘾君子，强如美国亦有戒毒困难呢！因此，息口年内无构成资金萎缩之虑，如何抑制全球泡沫化及财富两极化加剧，才是央行面对的最大挑战。

至于英国＂硬脱欧＂及德银事件，前者早前已视为困扰欧盟未来两年以上的问题，如英国脱欧重掌移民等主权成功，欧盟有解体风险，才是促使当地及整个欧洲未来数年资金外流、对亚洲新兴市场及中港股市利好的因素，潜在震荡愈多，势将促使更多资金东来；其余内地楼市泡沫化及升势过速是不争事实，促使中央及各地政府正视这问题，对金融机构财政或有影响，连串调控措施出台寄望能产生降温效果，在避免刺爆这泡沫及地产属庞大稳定经济的产业为大前提下，现阶段楼市属可控之事；不过，核心问题是内地庞大民间资金缺乏出路下，加上人民币滙价跌穿6.7水平，势加快资金寻找保值＂避风塘＂的步伐。

随着＂港股通＂及中港两地基金互认等机制逐步成熟，加上＂深港通＂下月有望开启，足以使10月份港股成北水南下的理想出路，亦令港股月内跑赢全球股市可持续，是加强笔者短期看好港股一线的依据。无疑争取投资回报要承担一定风险，但笔者强调短期可能出现的震荡，势将视为提升短期入市值博率的良机，入市资金由目前二三成，提升至五成属可行。

美国总统下月大选出现＂黑天鹅＂的机率正减退，从昨天两位总统候选人互相攻击，黑材料及提出无实质具体内容的方案，予人有海军斗水兵感觉，两者均予人有盛势已过、难担大任的感觉，在致力求变或求稳选择中，希拉莉胜算较大，未来全球各大国国力日趋平衡下出现冷战时代机会增，不利中线稳定性，但世界在变的趋向改不了，对未来投资金融市场带来的动荡起伏有增无减，但单从短期求稳的可能性不低，投资者不妨善加利用。

至于投资的选择对象，配合南下资金的需求，一方面是以保值、保回报的REITs及公用股为主，并配以具增长潜力的腾讯（00700）为主要强势投资对象，A股相关的ETF及AH差价折让大的股份可加留意；＂港股通＂在险资及一众＂大妈＂锺情的强势股，由腾讯与滙控（00005）及笔者看好受惠中港股市及产业的内险股，其余近期有政策扶持的产业股可加留意，特别是热钱逐步寻找落后二三线产业龙头股，期待带来较大回报。

不过，周期性股份如商品与石油类股份，在全球经济无实质性重现高增长下，只利短炒及见好即收；至于在10月下旬随着憧憬＂深港通＂启动在即，一批每次炒这概念并在深圳也有上市的深港股份，无论是东北电气（00042）、山东新华制药（00719）、海信科龙（00921）、浙江世宝（01057）、潍柴动力（02338）及中集集团（02039）均有留意价值。

至于黄金及濠赌股板块，前者受各国央行对量宽持续疑虑而短期看跌，但笔者认为短期收紧量宽可能性低，有利候机收集相关黄金股，金价回升至1300美元机会不低。

濠赌股方面，在黄金周内博彩收入与人流增长大致符合预期，留意藉总理李克强访澳期间的言论作炒作，传统上是好消息减磅获利，但中线见底偏稳格局已成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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