港报社评：蔡英文拒九二共识，两岸关系冷--经济日报10月11日

台湾的蔡英文总统昨发表双十讲话，大篇幅提到两岸关系，她对大陆的态度虽软化，却拒认九二共识，两岸鸿沟自难修补，不但当前的＂冷和＂格局难融冰，两岸关系前路势更崎岖。

蔡英文今年初赢得大选后，两岸关系全面降温，陷入虽非全面对抗，但往来却日益冷淡的＂冷和＂状态，外界关注蔡英文会否在双十讲话中，设法修补与北京的关系。

果其然，蔡英文昨以显着篇幅谈及两岸，并放软身段表示将持续推动两岸和平稳定发展、建构可长可久的两岸和平稳定关系。惟冷风阵阵的两岸关系，不但难因此而回暖，更预视情况恐续转差。

个中关键，是两岸对何谓＂维持现状＂的认知仍南辕北辙。对北京而言，两岸良性互动的基础，是双方都要承认以一个中国为大前提的＂九二共识＂，尽管台方，如此前的马英九政府强调＂一中＂意涵可＂各自表述＂，惟只要两岸都承认同属＂一中＂，北京方面仍万大事皆可商量。

然而，蔡英文昨虽重申其＂新四不＂取态，表明对大陆承诺不变、善意不变、不走对抗老路，惟仍拒认最关键的＂九二共识＂。蔡英文此举有其考量，因承认＂一中＂既违绿营底綫，她更要藉此凸显和马英九的两岸政策有别。惟她若续拒绝回到＂九二共识＂的基础上，北京势不会满意，两岸关系亦难重回过往经济交往热络、政治对话迈步的状态。

更惹人担心的是，蔡英文讲话不但预示两岸关系难见曙光，当前的＂冷和＂难以回暖，今后双方角力更恐不断激化。

皆因蔡英文昨发表讲话后，大陆国台办仍严词回应，指斥她走＂邪路＂、煽动两岸对抗。北京取态如此强硬，应因近月大陆收紧民众赴台旅游、冷却经贸关系，以至限缩台北参与国际组织的空间，有关措施令蔡英文渐感压力，她才会在双十讲话中，对大陆稍为降低姿态，北京或因而认为对台硬策略奏效。

若如此，北京对台硬招或续有来，除两岸经贸旅游没有最冷只有更冷，台北的国际活动空间，甚至仅余的22个邦交国关系，恐受更大考验，以迫蔡英文昨更多退让，重新回到＂九二共识＂的基础。

惟蔡英文若坚拒对北京让步，她对内可能要向深绿更加靠拢，借取独派政治能量以自保，对外则可能更倒向美、日，增与北京博弈本钱。两岸关系一旦走到这一步，台海的恶浪势更凶险。（完）

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