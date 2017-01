港报社评：斗烂盖过拚政纲，美选战震荡未减--信报10月11日

现在距离美国大选投票日不足一个月,在香港时间昨天早上举行的第二场总统候选人电视辩论,处于劣势的共和党特朗普竟有些少意外收获。由于特朗普被爆出避税证据及侮辱女性的猥亵录音,外界估计受丑闻缠身的他只会继续捱打,民意调查却显示,纵然仍有近六成受访者觉得希拉莉在辩论中胜一筹,但同时有六成受访者指特朗普的表现较预期好。这个向来嘴巴不乾净的大亨今次力保基本盘,足可抗拒共和党当权派逼他退选,希拉莉固然未可安枕,金融界对可能出现的特朗普震荡,同样不能掉以轻心。

在电视辩论初段,特朗普先是"扮死狗",站着讲话时缺少平日的霸气身体语言,在不大情愿之下为在录音中冒犯女性道歉,却不忘强调自己比任何人更尊重女性,还辩称那些只是男人走在一起时说的猥亵笑话(locker room talk),更乘机连消带打,把希拉莉的丈夫、前总统克林顿拖落水,直斥克林顿曾侵犯女性,自己仅是说说而已(mine are words and his was action),潜台词是更下流的人都能当上了总统,为何他不可以!"斗烂"招数亦用于反击避税指控,特朗普直认以公司亏损为由多年来毋须交税,同时批评股神毕非德及希拉莉的富豪支持者也走法律罅。说到此,特朗普再度手舞足蹈,显然重拾信心。

以论政水平而言,这场辩论完全不及格,两位总统候选人并无怎么提及国家的愿景,也未具体讨论治国方针及政策,只持续纠缠于避税、不尊重女性、处理电邮失当、种族及宗教歧视等话题;相反,人身攻击、互相攻讦及肆意讥讽成了主旋律。希拉莉直接指斥特朗普侮辱女性反映他没有气质做总统,特朗普则反驳希拉莉从心底里憎恨他,自言如当上总统必定追究希拉莉违法要她坐监。这场打破传统的骂街式辩论,水准教人不忍卒睹,差劲得史上罕有。

两位候选人无意比并政纲,应是因为双方都"身有屎",彼此也不打算或自知没能力改变对方忠实支持者的取态,遑论把选票抢过来,只求尽力留住己方的拥趸,再争取游离选民。特朗普依然会斗烂,不会听从共和党当权派要求回归主流。希拉莉则竭力标榜从政经验丰富、言行靠近社会主流价值、个人修养等,更适合当总统,避重就轻回应攻击。

希拉莉的策略完全体现在她的论调:"当别人的道德往低处走,我们要继续往高处去。(When they go low, we go high.)"然而,当中有一定风险,选择站在道德高地,便不能有半点差池,但维基解密创办人阿桑奇扬言会在投票前爆料,上周已发放的解密电邮揭露希拉莉曾对银行界表示,政客在公开及私下有两套立场;她在辩论中对此直认不讳,即时被斥讲大话,只是震撼性不及特普朗的猥亵录音,才未被闹大。不过,美国传媒报道,一些民主党总统选举提名战参选人桑德斯的支持者大表不满,声称宁可投白票也不支持希拉莉,而这批选民或许正是左右大局的一群,令入主白宫之争未来变数仍多。特朗普反而再无后顾之忧,对道德缺陷无所避忌,因为支持者就是喜欢他离经叛道,就算共和党当权派公开割席,好像曾竞选总统的参议员麦凯恩扬言要投白票,但相信对特朗普的选情影响不大,因为其支持者本来就讨厌那些主流派,才使这位经常狂言胡说的出位大亨成功突围。故特朗普目前虽落于下风,惟任谁都难以预言希拉莉可以稳胜。

综观金融市场反应,辩论前后表现大致平稳,被视为特朗普选情逆向指标的墨西哥披索滙价亦反覆回升,投资者应已认为特朗普胜出机会较微。毕竟倘希拉莉成为美国首位女总统,施政作风有迹可寻,政策短期内不会大变,投资者自然乐见。因此,市场面对的最大变数,始终是特朗普未来几星期可有新招力挽狂澜,为打选战能去得几尽?

如果特朗普打定输数豁出去,言行容或没有最烂、只有更烂,打倒昨天的我易如反掌,更多的抹黑攻击及揭疮疤陆续有来。俗语说烂佬怕泼妇,希拉莉却肯定不会以泼妇姿态反击,往后四星期必然谨言慎行以免出错。目前希拉莉的民望普遍领先六至八个百分点,理论上特朗普不容易追上,但政治一天也嫌长,更何况几个星期,并且两人还有本月20日最后一场电视上的口舌交锋。今次选举既然被形容为史上最肮脏,比的只是谁没那么烂,惊喜欠奉,小心惊吓。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

