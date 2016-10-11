港报社评：蔡英文拒＂九二共识＂，两岸缺互信陷冷对抗--明报10月11日

台湾蔡英文总统在＂双十庆典＂的演说，显示她坚持不接受＂九二共识＂。两岸在缺乏政治基础和互信下，未来关系难以预测，可预见情况会由 5．20之后的＂冷和平＂转向＂冷对抗＂发展。至于会否进一步恶化，须视乎岛内台独势力会否施压要求急独，以至区域情势的演变，都会起到牵动作用。

蔡英文坚拒承认＂九二共识＂，不接受＂两岸同属一个中国＂的核心意涵。不过，她在＂双十演说＂提出＂两岸之间应该尽快坐下来谈＂、＂什么都可以谈＂，又向习近平喊话，期望＂两岸领导人应共同展现智慧和弹性，将两岸带回到理性、冷静的态度，一起把两岸现存的分歧带向双赢的未来＂，云云。5．20之后，大陆基于两岸缺乏政治基础，中止了国台办与陆委会、海协会与海基会的机制运作，台湾当然希望恢复沟通联系，以体现蔡英文的＂维持现状不变＂。

从大陆的角度，当两岸再坐下来，则谈判的对手是谁？是认同＂一个中国＂的两岸政府，抑或是推动台独的蔡英文当局？另外所谓＂什么都可以谈＂，则谈什么呢？谈统一、谈台独？按目前的认知理解都不可能。因此，蔡英文就两岸的最新取态，可以说仍然虚空，并无实处。从国台办发言人重申＂『九二共识』及其体现的一个中国原则＂的重要性，质疑蔡英文所谓的＂善意＂，看不到两岸会因为这篇演说而恢复沟通协商。

近期，蔡英文分别接受美国和日本传媒访问，都传达着她要＂建立具一致性、可预测、且可持续的两岸关系＂的信息。所谓一致性可以理解，因为只要蔡英文不调整立场，就是一致了；不过，按她的取态立场，除非是指两岸关系将持续转坏，否则就很难理解蔡英文怎样判断两岸关系的可预测和可持续。即使两岸关系继续僵持，蔡英文透过近期操作，仍然可取得政治利益，因为对于岛内台独势力、对于她倚赖的美国和日本的支持，都有所交代了，只是客观上两岸关系更陷低迷而已。

蔡英文已经确定的两岸立场，可归结为＂四不一没有＂；＂四不＂即是现状不变、善意不变、不会屈服、不会对抗，而她始终不宣之于口的＂一没有＂，就是＂没有九二共识＂。16年前，陈水扁就职总统之时，同样喊出＂四不一没有＂，当时第一个＂不＂更是＂不会宣布独立＂。其后，陈水扁搞烽火外交、推动台湾加入联合国、公投制宪等法理台独的尝试，招致美国指他为＂麻烦制造者＂，是另一回事了。蔡英文大概汲取了陈水扁的教训，从选前到美国访问时，承诺＂维持现状不变＂而取得美国支持，她迄今就此规行矩步，并未搞出美国不能接受的状况，也不给予大陆打压的口实。不过，随着施政开局失利，蔡英文民望下滑，而激进台独势力步步进逼，近期她的取态被认为已经向＂深绿＂靠拢。蔡英文是否肯定不会走陈水扁的老路？目前仍然难以定论。

5．20之后，两岸互动急速冷却，大陆旅客赴台大幅减少，冲击岛内旅游业，不单业界叫苦，也影响台湾经济，蔡英文当局就此承受不少压力。不过，即使现况看不到转机，岛内台独势力却有不少人暗中叫好。他们的逻辑是上世纪80年代中期，开放民衆到大陆探亲和陆续＂三通＂之前，两岸从政治、经济、社会等各方面并无往来，却无碍台湾发展，更创造了经济奇蹟。台独势力认为大陆旅客不来，甚至是其他双边连系中断也没有什么大不了；起初需要调适和咬紧牙关撑过去，只要台湾重新建立起与其他国家和地方的连系，减少倚赖大陆，届时台湾将更＂独立＂于大陆以外。

台湾切断与大陆连系的转型，会否如台独势力的主观愿望，尚待事态发展。总之，他们之中有很多人是那样体待大陆与台湾关系的消长。事实上， 5．20以来，蔡英文统率民进党政府处理两岸关系，包括政治上与大陆对抗、经济上与大陆疏远、文化上与大陆脱鈎，渐趋明显；在美国和日本幕后支持下，这条路线可以走多远，还须视乎大陆如何对应。两岸将会出现的＂冷对抗＂以什么形态体现，尚待观察；设若大陆就台湾现况采取的举措，客观上起着切断连系纽带的效果，变得两岸不相往来，会否使台湾更实质地割离，值得大陆当局思考。（完）

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