国泰君安期货：中国楼市调控短期对钢材需求影响有限，成本限制钢价下行

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月11日的《期货日报》：
节前最后一周，上海螺纹钢主力1701合约持续走弱，9月30日收于2253元/吨，周环比下跌56元/吨。在国庆长假期间，全国部分一二线城市出台房地产限购措施，但房地产调控短期对钢材需求影响有限。目前，钢价已接近多家钢厂的成本线，成本支撑作用将逐渐显现，短期内我们认为钢价下行空间有限。
自9月30日至10月8日，短短9天，北京、天津、成都、合肥、郑州、杭州、苏州、深圳等21个城市陆续出台楼市调控政策，本轮调控涉及城市之多、力度之大在历史上较为罕见。本轮调控引发对房地产市场转向的担忧，从而对上游螺纹钢的需求产生负面影响。但我们认为本轮房地产调控短期对螺纹钢需求影响较为有限，并且多地调控政策明确指出要加大土地供应，增加新建商品房数量，所以房地产调控的影响仍有待观察。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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