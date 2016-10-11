中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一升，CFETS指数跌至94.31

路透北京10月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.31；SDR篮子指数微升至95.55，BIS篮子指数微跌至94. 9。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.57%，SDR篮子指数跌3.32%，BIS指数跌6.69% 。 CFETS篮子货币 今日中 CFETS篮子 间价 货币较上 日升贬点 数 人民币 6.7098 -90 欧元 7.4748 146 日圆 6.474 224 港元 0.8648 -11.1 英镑 8.2948 253 澳元 5.1015 -144 新西兰元<NZDCNY=P 4.7828 178 BOC> 新加坡元<SGDCNY=P 4.8786 -69 BOC> 瑞郎 6.8343 102 加元 5.0948 -336 林吉特<CNYMYR=PBO 0.6155 -34.4 C> 卢布 9.234 -576 泰铢 5.2403 175 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.88，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.95，较上日微 升0.22%；RXY参考离岸人民币指数 报95.03，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.11，较上日微升0.18%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)