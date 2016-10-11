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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一升，CFETS指数跌至94.31

路透北京10月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.31；SDR篮子指数微升至95.55，BIS篮子指数微跌至94.
9。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.57%，SDR篮子指数跌3.32%，BIS指数跌6.69%
。
       
 CFETS篮子货币      今日中  CFETS篮子
                    间价    货币较上
                            日升贬点
                            数
 人民币             6.7098        -90
 欧元               7.4748        146
 日圆                6.474        224
 港元               0.8648      -11.1
 英镑               8.2948        253
 澳元               5.1015       -144
 新西兰元<NZDCNY=P  4.7828        178
 BOC>                       
 新加坡元<SGDCNY=P  4.8786        -69
 BOC>                       
 瑞郎               6.8343        102
 加元               5.0948       -336
 林吉特<CNYMYR=PBO  0.6155      -34.4
 C>                         
 卢布                9.234       -576
 泰铢               5.2403        175
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.88，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.95，较上日微
升0.22%；RXY参考离岸人民币指数 报95.03，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.11，较上日微升0.18%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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