金鹏期货：供需两淡，郑州菜粕期货低位徘徊

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月11日的《期货日报》：
受美豆收获上市和中国对美国DDGS征收高额反倾销税等利空消息影响，9月下旬美豆期货振荡下跌，拖累郑州菜粕期货持续下挫，不断刷新6月以来低点。由于近期油菜籽进口量减少，国内菜粕供应偏紧，但美豆丰产利空仍需时日消化，菜粕期货有望维持偏弱振荡。
由于美豆产量存在继续调高的可能性，美豆丰产利空仍需时日消化，国内包括菜粕在内的油脂油料类期货难以走高。但国内菜粕供应偏紧的局面也将限制其跌幅，偏弱振荡的走势在南美大豆天气炒作启动前有望延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。