金鹏期货：供需两淡，郑州菜粕期货低位徘徊

受美豆收获上市和中国对美国DDGS征收高额反倾销税等利空消息影响，9月下旬美豆期货振荡下跌，拖累郑州菜粕期货持续下挫，不断刷新6月以来低点。由于近期油菜籽进口量减少，国内菜粕供应偏紧，但美豆丰产利空仍需时日消化，菜粕期货有望维持偏弱振荡。

由于美豆产量存在继续调高的可能性，美豆丰产利空仍需时日消化，国内包括菜粕在内的油脂油料类期货难以走高。但国内菜粕供应偏紧的局面也将限制其跌幅，偏弱振荡的走势在南美大豆天气炒作启动前有望延续。(完)