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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 09:26 BJT

瑞达期货：沪银突破区间空头强盛，沪金偏离均线或出现修复性反弹

以下内容节选自10月11日的《期货日报》：

国庆长假后，沪银主力1612合约大幅低开，下破前期整理平台下沿，空头来势汹汹。目前要注意未来几个交易日4000元/千克关口的多空争夺情况。威廉指标近期快速下探至极空区域，说明空头力量强盛，操作上，逢高抛空为宜。

　　7月以来，沪金主力1612合约在280—300元/克高位振荡，不过国庆长假后，直接大幅低开运行，空头占据上风。威廉指标下行至空头区域，短期来说空头动能较强，不过由于短期偏离均线较远，可能出现修复性的反弹。操作上，日内逢高抛空为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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