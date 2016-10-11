瑞达期货：沪银突破区间空头强盛，沪金偏离均线或出现修复性反弹

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月11日的《期货日报》：
国庆长假后，沪银主力1612合约大幅低开，下破前期整理平台下沿，空头来势汹汹。目前要注意未来几个交易日4000元/千克关口的多空争夺情况。威廉指标近期快速下探至极空区域，说明空头力量强盛，操作上，逢高抛空为宜。
7月以来，沪金主力1612合约在280—300元/克高位振荡，不过国庆长假后，直接大幅低开运行，空头占据上风。威廉指标下行至空头区域，短期来说空头动能较强，不过由于短期偏离均线较远，可能出现修复性的反弹。操作上，日内逢高抛空为宜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。