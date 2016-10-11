版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值
    
    10月11日(二)
    2350 日本机械订单(较前月)                         8月        -5.5%        +4.9%
                     (较上年同期)                                +6.5%        +5.2%
            
    10月11-12日
    2330 澳洲消费者信心指数                          10月          --         +0.3%
    
    10月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                  8月          --         +7.8%
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               9月          --         -0.7%
                           (较上年同期)                            --         -1.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月终值        -0.2%        +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.5%        +0.4%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       10月          --         正2.7
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       8月        +1.5%        -1.1%
                   (较上年同期)                                  +1.1%        -0.5%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周          --         542.2
                抵押贷款再融资指数                                 --       2,380.1
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    8月        572.4        587.1
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       10月          --         56.60
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     10月          --         53.00
     --  新西兰制造业表现指数(PMI)                    9月          --          55.1
    2145 新西兰食品价格指数                           9月          --         +1.3%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             9月         正14         正12
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
        
    10月10日(一)
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             8月  盈余20,008    盈余15,391 
    
    10月11日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                          9月         正8           --
                企业信心指数                                      正6           --
    0030 澳洲房屋融资                                 8月       -3.0%         -2.5%
             投资性房屋融资                                     +0.1%           -- 
    0500 日本服务业景气判断指数                       9月        44.8           -- 
    0900 德国ZEW经济景气指数                         10月       正6.2         正4.3
                    现况指数                                   正59.5        正55.5
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       9月        94.1           -- 
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                     9月       22.06          19.0
    2300 韩国失业率                                   9月        4.0%           -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐