主要国家经济指标预测--10月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月11日(二) 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -5.5% +4.9% (较上年同期) +6.5% +5.2% 10月11-12日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +0.3% 10月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 -- +7.8% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -0.2% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.4% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 正2.7 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +1.5% -1.1% (较上年同期) +1.1% -0.5% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 542.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,380.1 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 572.4 587.1 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 56.60 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.00 -- 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.1 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +1.3% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 正14 正12 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月10日(一) 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 8月 盈余20,008 盈余15,391 10月11日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 正8 -- 企业信心指数 正6 -- 0030 澳洲房屋融资 8月 -3.0% -2.5% 投资性房屋融资 +0.1% -- 0500 日本服务业景气判断指数 9月 44.8 -- 0900 德国ZEW经济景气指数 10月 正6.2 正4.3 现况指数 正59.5 正55.5 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 94.1 -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 22.06 19.0 2300 韩国失业率 9月 4.0% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)