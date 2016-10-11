全球金市：金价中止两日连涨转跌，因美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数周二在亚洲盘初持坚，而最近饱受打击的英镑仍接近于近期低点。
欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周一表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。
黄金矿商SolGold Plc 周一表示，澳洲矿业巨擘必和必拓 所提出的股权收购报价不符合公司的最佳利益。
菲律宾官员称，随着政府加强惩治破坏天然资源的矿企，官方将取消一座今年刚开始运营的镍矿商的环保许可。环保局也将审视其他项目的许可证，其中包括Tampakan金矿。(完)
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(编译 张若琪/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。