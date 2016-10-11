全球金市：金价中止两日连涨转跌，因美元走强

美元指数周二在亚洲盘初持坚，而最近饱受打击的英镑仍接近于近期低点。

欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周一表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。

黄金矿商SolGold Plc 周一表示，澳洲矿业巨擘必和必拓 所提出的股权收购报价不符合公司的最佳利益。

菲律宾官员称，随着政府加强惩治破坏天然资源的矿企，官方将取消一座今年刚开始运营的镍矿商的环保许可。环保局也将审视其他项目的许可证，其中包括Tampakan金矿。(完)

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