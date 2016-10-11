方正中期期货：大连棕榈油期货回调幅度将受限

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月11日的《期货日报》：
昨日，国内棕榈油跟随马盘棕榈油出现显着回调走势，由于马来西亚产量恢复速度缓慢，供给增速有限，而国内年底之前库存难有大幅提升，即便棕榈油出现阶段性回调需求，但是后市回调幅度将受限。
展望后市，棕榈油短期虽有阶段性获利了结的迹象，并且有可能因外盘走势变化弱于其他油脂类，但是国际市场年内低库存形势难改，而且国内贸易结构形势引发进口变化，将使得棕榈油阶段性回调幅度有限，因此不必过度看空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。