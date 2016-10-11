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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 09:28 BJT

方正中期期货：大连棕榈油期货回调幅度将受限

以下内容节选自10月11日的《期货日报》：

昨日，国内棕榈油跟随马盘棕榈油出现显着回调走势，由于马来西亚产量恢复速度缓慢，供给增速有限，而国内年底之前库存难有大幅提升，即便棕榈油出现阶段性回调需求，但是后市回调幅度将受限。

展望后市，棕榈油短期虽有阶段性获利了结的迹象，并且有可能因外盘走势变化弱于其他油脂类，但是国际市场年内低库存形势难改，而且国内贸易结构形势引发进口变化，将使得棕榈油阶段性回调幅度有限，因此不必过度看空。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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