台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元创逾三周低位，但出口商抛汇限缩跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月11日 - 台币兑美元 周二盘初走贬至逾三周低位。交易员表示，韩元 走贬带动亚币趋弱，台币方面，外资汇出较明显，不过出口商也有抛汇阻碍贬势。
交易员表示，韩元走贬带动今日亚币走弱；至于人民币近期的弱势也令亚币趋疲观望。目前外资虽汇出，但倒也不是疯狂逃命，因为台股也并非一泄千里，今日仅只小跌。
〞主要因应国际美元走强，亚币今日都走贬了。〞一位大型商银交易员表示。
他们认为，虽然外资抛股买汇，但是另一方面出口商也有抛汇，令台币贬势缩小。台币今年由弱趋升的趋势颇为明显，后续则要观望年底美国年底是否升息。
本地时间10:13，韩元兑美元 报1,115.7，上日收在1,108.4；台股加权指数 则跌0.41%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.580/31.615，上日收在31.400。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日称，美国就业增长仍强劲，今年下半年经济增长应加速。他的讲话表明美联储仍有望12月升息。
亚股周二早盘涨跌互现，之前油价飙涨至一年新高；希拉里在美国总统大选中扩大优势点燃了乐观情绪，进而推高美股。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.500-31.600
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