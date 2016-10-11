《香港重要政经日程》--10月11日-11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
10月11日（周二）
沪股通及港股通恢复交易。
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
11:00 招商局置地 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月12日（周三）
11:00 致同会计师发表上市公司财务造假研究报告。
14:30 中远海运港口 股东特别大会。
10月13日（周四）
迅销 公布全年业绩。
15:00 瑞东集团 股东特别大会。
10月17日（周一）
中国海外宏洋 公布第三季业绩。
10月18日（周二）
公布7-9月失业率。
中车时代电气 公布第三季业绩。
中国海外发展 公布第三季业绩。
远东环球 公布第三季业绩。
15:00 丰盛控股 股东特别大会。
10月19日（周三）
*14:00 沿海绿色家园 股东特别大会。
15:20 匹克体育 股东特别大会。
10月20日（周四）
公布9月份消费物价指数（CPI）。
兴证国际 首日挂牌。
中国铝业 公布第三季业绩。
中国建筑国际 公布第三季业绩。
中电控股 公布第三季业绩。
09:00 中国石油 在中国举行股东特别大会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
10月21日（周五）
广发证券 公布第三季业绩。
10:00 阳光房地产基金 基金单位持有人周年大会。
*10:00 中信国际电讯 股东特别大会。
*10:30 波司登 股东特别大会。
*14:30 绿城中国 在中国举行股东特别大会。
10月24日（周一）
百丽国际 公布中期业绩。
*10:30 中粮包装 股东特别大会。
10月25日（周二）
紫金矿业 公布第三季业绩。
10月26日（周三）
11:00 合和 股东周年大会。
10月27日（周四）
万科 公布第三季业绩。
中国平安 公布第三季业绩。
09:00 中航科工 在中国举行股东特别大会。
11:00 酷派集团 股东特别大会。
10月28日（周五）
中海发展 公布第三季业绩。
09:30 信和置业 股东周年大会。
*11:00 神州资源 股东特别大会。
*14:30 交通银行 在中国举行股东特别大会。
10月31日（周一）
公布9月份M-3货币供应数字。
公布9月份外汇基金资产数字。
*14:00 中国投资基金 股东特别大会。
11月1日（周二）
10:00 数码通电讯 股东周年大会。
11月2日（周三）
港交所 公布第三季业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。