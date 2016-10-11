《路透晚报》--10月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：三季度出现积极变化好于预期，债务风险总体可控--总理

中国政府最新释放出中国经济前景的乐观信号。国务院总理李克强表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期，9月调查失业率近年来首次低于5%。

--《综述》对抗下行压力中国频出招，降杠杆抑房价旨振实体经济

如果没有实体经济的支撑，数据再亮丽也难免有粉饰之嫌。今年以来中国经济整体表现乏善可陈，唯独房价却保持着高歌猛进，这也难免让外界对中国的经济数据产生疑虑。

--中国经济：发改委批复新建贵阳至南宁铁路等两项目，总投资797.74亿元

中国国家发改委称，批复新建贵阳至南宁铁路、新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段两项工程，总投资797.74亿元人民币。

--中国税收：8月资源税收入20.65亿元，从价计征税目收入占84%--国税局

中国国家税务总局日前称，作为资源税全面改革后的首个征期，8月全国共有62,479户纳税人申报缴纳资源税20.65亿元人民币，其中124个从价计征税目收入占84%，5个从量计征税目收入占16%。

--券商观点：中国债转股实施先售后转，有助银行实现风险隔离--国泰君安

中国国泰君安证券银行团队周一晚发布对“市场化银行债权转股权意见”的分析称，债转股实施方式确定为“先售后转”，可避免银行自持股份所带来的风险集聚、资本消耗过大等问题，并且均可在现有法律和监管体系下完成，不用修改法律法规。对于银行来说，这样可实现风险隔离。

--券商观点：中国债转股规模料每年不超2,000亿，助力银行化解不良--华泰

中国华泰证券发布报告称，在不良贷款ABS和债务置换持续推进、不良生成率放缓的环境下，债转股规模将较此前预期的三年一万亿的水平有所压缩，预计每年债转股规模1,000-2,000亿元左右；简单测算，债转股每年对银行业净利润的潜在影响在1%-2%，并有利于银行释放不良压力。

--券商观点：中国债转股所需的专业化资本运作和对接已基本完成--申万宏源

针对中国国务院发布的市场化银行债权转股权意见，申万宏源证券报告指出，意见明确了降杠杆、债转股所涉及的不良资产处置方面的配套政策，这一系列条件的配合中，专业化的资本运作和对接已基本完成，不良债权由银行向AMC交接，防止非金融企业的风险向金融企业转移。

--《特别报导》拉斯维加斯赌场追收赌债，曝光中国大赌客的隐秘世界

去年拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp)试图追收赌债时，两名妇女在玩了几天的百家乐(baccarat)后已经欠下640万美元。

--香港社会：四成受访市民如有机会冀移民，因对政治、居住环境等不满--调查

香港中文大学香港亚太研究所发表的最新调查发现，约四成受访香港市民表示如有机会，将打算移民或移居外地，惟近期有为移民做准备者，仅占表示有意移民受访者的一成左右；移民主要推动因素包括对本地政治环境不满、对本地居住和生活环境不满和对本地经济前景不乐观等。

【金融】

--路透调查：中国10月资金面无碍，料利率债窄幅波动低评信用债滞后调整

2016年第十期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行10月维持基准利率和准备金率不变。中国经济数据稳中显好，经济增长虽有产能过剩及债务率高企等问题，但仍处于合理区间，不过部分城市前期房地产价格增长过快，人民币汇率贬值压力未消，中国央行稳健货币政策料将持续，债市10月预期窄幅震荡，而年底需关注房地产投资下滑给经济带来的压力及债市投资机会。

--中港个股：建行与武钢共设120亿元转型发展基金，支持央企市场化去杠杆

以资产计中国第二大银行--中国建设银行表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元人民币，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼1,000亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元。据此计算，单日净回笼1,000亿元。

--中国货币市场：大行供给充裕短期资金无忧，关注后续MLF到期及缴税影响

中国央行公开市场连续净回笼后，银行间市场流动性依旧稳中偏宽，月初大型银行资金供给十分充裕。不过后续面临着多笔MLF到期，以及季度缴税等因素，机构谨慎之心不减。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略升，短期关注资金面变化及经济数据

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）略升，国债期货震荡回落；政策面企业降杠杆新政公布，但对债市的直接影响尚有限。接下来又将进入数据发布期，此外近期公开市场逆回购及MLF（中期借贷便利）密集到期，加上季度缴税，资金面变化及央行动向还需关注。

--《中国新债预测》一及10年续发国债收益率均值2.14%和2.66%，需求偏中性

中国财政部周三将招标续发行一年及10年固息国债。路透调查显示，近期虽然资金面延续宽松格局，但是现券二级情绪较为平稳，市场整体波动较为有限，一级市场亦需求一般，预计明日两期国债机构需求较为中性，中标收益率预测均值分别落在2.14%和2.66%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率2.9936%，20年3.3162%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年期增发债中标收益率为2.9936%和3.3162%，略高于2.98%和3.30%的预测均值；两期债投标倍数分别为2.50倍和3.62倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价再创逾六年新低，短期仍存调整空间

人民币兑美元即期早盘放量下跌，并与中间价双双续创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今天客盘和自营整体仍偏购汇，但也有资金借机结汇，期间并未见明显大行维稳痕迹；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓。

--银行观点：逾六成香港企业估计未来12个月人民币汇率波幅收窄--汇丰

汇丰控股旗下香港上海汇丰银行发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数二跌一升，CFETS指数跌至94.31

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.31；SDR篮子指数微升至95.55，BIS篮子指数微跌至94.9。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连两日收升至一个月新高，银行地产等权重板块走势强劲

中国股市沪综指连续第二日收升至一个月新高。分析师指出，今日大盘震荡盘升，以全日最高点报收，热点轮动至银行地产等权重板块。10.1长假后内外部不确定性因素减弱，市场环境再次进入相对平稳阶段，资金参与意愿有所回升，但仍以存量资金博弈为主。

--中国新股：上海银行IPO料筹资106.7亿元，为今年来A股最大规模IPO

中国大型城商行--上海银行确定其A股首次公开发行（IPO）价格，筹资额预计为106.7亿元人民币，刷新今年来A股IPO最大规模的记录。

--香港新股：华润医药设定招股价区间，IPO集资高至156亿港元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟集资高至156亿港元。

--企业并购：中国三安光电证实，就收购事宜初步接触德国欧司朗

中国芯片(晶片)生产商三安光电证实，该公司已在“初步接触”德国照明企业欧司朗(Osram)。此前有关三安光电有意收购欧司朗的报导推高了后者的股价。

--中国个股：国投安信拟定增募资至多80亿元，扩充子公司安信证券资本金

中国国投安信股份有限公司发布非公开发行A股股票预案称，拟以不低于14.97元/股的价格，向包括控股股东国家开发投资公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过5.34亿股，募集资金总额不超过80亿元人民币。

--中国个股：福田汽车拟与百度在智能汽车和车联网等展开跨界合作

中国北汽福田汽车股份有限公司公告，与百度签署战略合作框架协议，双方拟在智能汽车、车联网等方面展开汽车与互联网行业的跨界合作，框架协议尚待具体落实，有效期五年。

--美国个股：福特豪华车品牌林肯在华销量飙升，考虑在中国本土生产

美国福特汽车(Ford)旗下豪华车品牌林肯(Lincoln)正考虑是否在中国本土进行生产，因为在中国的销量飙升。福特公布，林肯第三季在中国销量增加将近两倍，至8,546辆。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)