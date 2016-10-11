台湾债市：五年新券发行前交易殖利率收微升，逢高银行买盘进场致升幅缩减

* 指标五年公债发行前交易殖利率收微升，连二日收升 * 市场气氛偏空105/11期和105/13殖利率双创该期盘中新高 * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.59-0.62% * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.76-0.79% 路透台北10月11日 - 台湾指标五年公债105/13期 周二发行前交易殖利率收微升；交易员指 出，反应美债殖利率上扬走势，惟随殖利率走扬吸引买盘进场，致殖利率升幅明显缩减。 他们表示，因央行9月未进一步降息，加上美债殖利率续弹，带动台债殖利率进一步走扬，五年券盘中更 是冲至0.61%；至于短线能否持续弹升，观察重点仍美债走势。 〞资金还是多，大家都有消化资金的压力，利率弹上来就买啦。〞一位大型银行交易员说。 他并称，央行9月应该只是〞暂停降息〞，料明年利率仍有下调的空间；因此，不论是消化资金或补部位 ，大型银行逢高都会进场承接；〞其实，这波殖利率弹上来，只是把大家原本预期9月央行会降息所跌下来的 幅度，补回来而已。〞 他指出，由于市场资相当宽松，且央行28天利率在0.59%，随殖利率往上弹即大型银行吸引买盘进场；〞 定存单利率在0.59%，弹上来到0.60%买盘就进来了。〞 一大型证券商交易员则称，随这波殖利率大幅反弹，致今年6月以后追进者大都遭套牢，迫使大家出脱部 分冷门券先实现获利，以弭补损失，亦使冷门券卖压远比五年券沉重；相较之下，10年指标券则相对有撑；〞 感觉10年券有点撑住的感觉，因为10年券筹码有限，但是，如果不撑住，弹升速度就很快，幅度也会很大，往 上先看0.82%。〞 他表示，现在是筹码面大战基本面，经济基本面略有好转，但10年券因筹码问题，使殖利率撑在较低的水 准；〞接下来就看10年筹码什么时候松动了。〞 他认为，10年券筹码一旦松动，往上弹往速度就会很快且有望弹升至0.82%，〞就看美债，美债如果弹到1 .8%，台债就跟着弹。〞 今日五年公债及10年公债盘中双双创此期券新高；五年105/13期盘中最高至0.6100%；而10年券盘中最高 则至0.7750%。 交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.62%；105/11期殖利率区间料在0.76-0 .79%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +0.05 0.5985 0.5978-0.6100* 45.00 10 105/11 +0.00 0.7700 0.7700-0.7750* 3.00 注*为该券发行前交易期间盘中新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7700% 5 105/08 0.5906% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)