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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 15:54 BJT

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率收微升，逢高银行买盘进场致升幅缩减

* 指标五年公债发行前交易殖利率收微升，连二日收升
    * 市场气氛偏空105/11期和105/13殖利率双创该期盘中新高
    * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.59-0.62%
    * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.76-0.79%

    路透台北10月11日 - 台湾指标五年公债105/13期 周二发行前交易殖利率收微升；交易员指
出，反应美债殖利率上扬走势，惟随殖利率走扬吸引买盘进场，致殖利率升幅明显缩减。
    
    他们表示，因央行9月未进一步降息，加上美债殖利率续弹，带动台债殖利率进一步走扬，五年券盘中更
是冲至0.61%；至于短线能否持续弹升，观察重点仍美债走势。
    
    〞资金还是多，大家都有消化资金的压力，利率弹上来就买啦。〞一位大型银行交易员说。
    
    他并称，央行9月应该只是〞暂停降息〞，料明年利率仍有下调的空间；因此，不论是消化资金或补部位
，大型银行逢高都会进场承接；〞其实，这波殖利率弹上来，只是把大家原本预期9月央行会降息所跌下来的
幅度，补回来而已。〞
    
    他指出，由于市场资相当宽松，且央行28天利率在0.59%，随殖利率往上弹即大型银行吸引买盘进场；〞
定存单利率在0.59%，弹上来到0.60%买盘就进来了。〞
    
    一大型证券商交易员则称，随这波殖利率大幅反弹，致今年6月以后追进者大都遭套牢，迫使大家出脱部
分冷门券先实现获利，以弭补损失，亦使冷门券卖压远比五年券沉重；相较之下，10年指标券则相对有撑；〞
感觉10年券有点撑住的感觉，因为10年券筹码有限，但是，如果不撑住，弹升速度就很快，幅度也会很大，往
上先看0.82%。〞
    
    他表示，现在是筹码面大战基本面，经济基本面略有好转，但10年券因筹码问题，使殖利率撑在较低的水
准；〞接下来就看10年筹码什么时候松动了。〞
    
    他认为，10年券筹码一旦松动，往上弹往速度就会很快且有望弹升至0.82%，〞就看美债，美债如果弹到1
.8%，台债就跟着弹。〞
    
    今日五年公债及10年公债盘中双双创此期券新高；五年105/13期盘中最高至0.6100%；而10年券盘中最高
则至0.7750%。
    
    交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.59-0.62%；105/11期殖利率区间料在0.76-0
.79%。
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +0.05       0.5985    0.5978-0.6100*     45.00
  10  105/11                      +0.00       0.7700    0.7700-0.7750*      3.00
    注*为该券发行前交易期间盘中新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7700%
   5    105/08                        0.5906%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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