台湾债市：五年公债发行前交易殖利率走扬，受美债带动交投偏冷清

路透台北10月11日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周二早盘震荡走升。交易员指出，受美债殖利率走扬带动，早盘殖利率一度冲至0.61%，随即吸引买盘进场，惟买盘不急着抢进，且往下追价意愿不高，致殖利率在0.60%附近狭幅波动，交投偏冷清。

他们表示，台湾财政部上周五公布9月出口意外出现衰退，加上两岸关系短期内恐难好转，台湾经济前景应该不会太好，利率仍有下调空间；惟时值进入年底，大家往下追价意愿较低，各大银行大都采取〞挂着等着买〞操作策略。

〞再怎么笨的人都不会往下追，干嘛去追啊？年底了，大家都是逢高循序渐进、往上慢慢接。〞一大型证券商交易员说。

他指出，因两岸关系短期内不会有改善，加上全球景气不佳，台湾经济很难好转且仍有下行风险；台湾央行9月底虽停止降息，但不排除明年将视状况重新启动降息步伐，考量利率仍有下调空间，殖利率弹升将吸引买盘进场，但大家都是〞慢慢来〞、不急抢进；〞五年券0.60%以上就有人进去接了，0.62%肯定会有大一堆人去接。〞

一位大型银行交易员亦称，年底美联储(FED)升息机率大，惟台湾景气不会太好，利率还有下调空间，逢弹将逐步往上接；〞上来就买啊，但是要慢慢的接。〞

另一大型商银交易员亦称，美国非农数据虽不好，但年底美国FED升息机率仍大，早盘台债随美债殖利率走扬，惟目前多方追价意愿不高，交投偏冷清；〞10年券量更小，因为央行停止降息，大家都退出观望，现在主流是五年券。〞

美国指标10年期公债价格 上周五上扬2/32，收益率报1.74%，盘中曾触及6月3日以来最高1.77%，上周五为1.53%。

本地时间11:00，五年券105/13 殖利率涨0.55基点，在0.6035%，成交金额为32.5亿台币；而10年券105/11 发行前交易殖利率涨0.50基点至0.7750%，成交2亿台币。

在台湾方面，台股加权指数 则下跌0.34%。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.59-0.62%；10年期公债 殖利率区间在0.75-0.79%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格基本持稳，因就业数据喜忧参半且预计12月才会升息