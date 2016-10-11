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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 10:07 BJT

金属期市：伦铜接近10月高位，因美国风险偏好改善

中国新一轮债转股方案终于出炉。国务院周一就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

多元化矿商Vedanta Resources 称，预计其印度锌矿分支的产量，在截至2017年3月31日止的财年下半年将明显高于上半年。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 戴素萍/郑茵)

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