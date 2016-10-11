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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 10:10 BJT

澳新汇市：澳新货币兑美元下跌，投资人益发预期美联储升息

投资人倾向认为希拉里获胜将会维持现状，而若是特朗普获胜，则意味着政策的不确定性，美联储可能对收紧政策迟疑不决。

“美元似乎受惠于希拉里获胜将开启12月升息之路的认知，”澳洲国民银行(NAB)汇市策略师Rodrigo Catril说。

澳元兑英镑 持于三年高点附近，报1.5509澳元。澳元兑新西兰元 接近两个月高位，澳元兑日圆 交投于一个月高点。

新西兰元兑美元 自上日高位0.7202跌至0.7134。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/张若琪 审校 张荻/王兴亚)

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