澳新汇市：澳新货币兑美元下跌，投资人益发预期美联储升息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
投资人倾向认为希拉里获胜将会维持现状，而若是特朗普获胜，则意味着政策的不确定性，美联储可能对收紧政策迟疑不决。
“美元似乎受惠于希拉里获胜将开启12月升息之路的认知，”澳洲国民银行(NAB)汇市策略师Rodrigo Catril说。
澳元兑英镑 持于三年高点附近，报1.5509澳元。澳元兑新西兰元 接近两个月高位，澳元兑日圆 交投于一个月高点。
新西兰元兑美元 自上日高位0.7202跌至0.7134。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/张若琪 审校 张荻/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。