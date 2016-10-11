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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 10:13 BJT

标题新闻：美国FAA称勿在飞机上开启更换过的盖乐世Note7且勿交付托运，因有起火风险

FAA为美国联邦航空管理局。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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