中港个股：建行与武钢共设120亿元转型发展基金，支持央企市场化去杠杆

路透北京10月11日 - 以资产计中国第二大银行--中国建设银行 表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元人民币，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。

建行网站周二刊登新闻稿称，在宝钢集团和武钢集团联合重组之际，建行提供支持，并于8月18日与武钢集团签订了去杠杆业务合作框架协议，明确通过分阶段设立两支总规模240亿元的转型发展基金，支持武钢集团降低资产负债率与转型升级。

“该项目的成功落地，也为‘两钢’重组顺利推进，进而培育全球最具竞争力的钢铁企业奠定基础。”建行新闻稿表示。

建行并表示，在实体经济降杠杆方面，该行组建了去杠杆“春雨”项目组，主动与多家资产负债率偏高但具有发展前景的企业进行接触，并与武钢集团、云南锡业等重点客户达成合作意向。

武钢股份 是中国宝武钢铁集团旗下的上市公司。

中国宝山钢铁股份有限公司 9月末公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。