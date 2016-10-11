中港个股：建行与武钢共设120亿元转型发展基金，支持央企市场化去杠杆

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 以资产计中国第二大银行--中国建设银行 表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元人民币，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。
建行网站周二刊登新闻稿称，在宝钢集团和武钢集团联合重组之际，建行提供支持，并于8月18日与武钢集团签订了去杠杆业务合作框架协议，明确通过分阶段设立两支总规模240亿元的转型发展基金，支持武钢集团降低资产负债率与转型升级。
“该项目的成功落地，也为‘两钢’重组顺利推进，进而培育全球最具竞争力的钢铁企业奠定基础。”建行新闻稿表示。
建行并表示，在实体经济降杠杆方面，该行组建了去杠杆“春雨”项目组，主动与多家资产负债率偏高但具有发展前景的企业进行接触，并与武钢集团、云南锡业等重点客户达成合作意向。
武钢股份 是中国宝武钢铁集团旗下的上市公司。
中国宝山钢铁股份有限公司 9月末公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。
国务院周一就降低企业杠杆率发布意见称，在推进企业兼并重组方面，鼓励产能过剩行业企业加大兼并重组力度，加快“僵尸企业”退出，有效化解过剩产能，实现市场出清；通过并购贷款等措施，支持符合条件的企业开展并购重组，允许符合条件的企业通过发行优先股、可转换债券等方式筹集兼并重组资金。 （完） (发稿 陈杨；审校 李文科/林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。