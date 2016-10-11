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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 10:27 BJT

《汇市简讯》美元指数延续上日反弹格局，技术面偏多

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* 美元指数在亚洲盘延续涨势，上涨0.15%，主要由日圆、英镑及澳元下滑而带动美指上扬。

* 市场人气正面。E-迷你标普500指数期货以及美国原油均持稳，日股日经指数上涨1%，MCSI亚太地区(除日本外)股指上涨0.1%。

* 动能研究显示5、10、20日移动均线小幅上升，格局正面

* 目标为测试周五高点97.18，之后将测试7月高点97.56

* 稍早时低点96.91为初步支撑位，下一道支撑在上升中的5日均线切入位96.69

* 图表reut.rs/2e9FTj7

(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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