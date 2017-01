《美国上市公司业绩公布日程表》--10月11日至10月18日

路透10月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明, 均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年10月11日 BMO FAST.OQ Q3 2016 Fastenal Co 2016年10月11日 BMO AA.N Q3 2016 美国铝业(Alcoa Inc) 2016年10月12日 AMC CSX.OQ Q3 2016 CSX Corp 2016年10月13日 NTS DAL.N Q3 2016 达美航空 2016年10月13日 BMO PGR.N 9月 2016 Progressive Corp 2016年10月13日 AMC WYNN.OQ Q3 2016 Wynn Resorts Ltd 2016年10月14日 12:00 WFC.N Q3 2016 富国银行 2016年10月14日 BMO C.N Q3 2016 花旗集团 2016年10月14日 BMO JPM.N Q3 2016 摩根大通 2016年10月14日 BMO PNC.N Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 2016年10月17日 BMO HAS.OQ Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 2016年10月17日 BMO BAC.N Q3 2016 美国银行 2016年10月17日 BMO JBHT.OQ Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2016年10月17日 AMC NFLX.OQ Q3 2016 Netflix Inc 2016年10月17日 AMC UAL.N Q3 2016 United Continental Holdings Inc 2016年10月17日 AMC IBM.N Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定) 2016年10月18日 NTS PM.N Q3 2016 Philip Morris International Inc 2016年10月18日 BMO GS.N Q3 2016 高盛 2016年10月18日 BMO TGNA.N Q3 2016 Tegna Inc 2016年10月18日 BMO CMA.N Q3 2016 Comerica Inc 2016年10月18日 BMO GWW.N Q3 2016 W W Grainger Inc 2016年10月18日 BMO SCHW.N Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定) 2016年10月18日 BMO OMC.N Q3 2016 Omnicom Group Inc 2016年10月18日 BMO HOG.N Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2016年10月18日 BMO RF.N Q3 2016 Regions Financial Corp 2016年10月18日 BMO JNJ.N Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 2016年10月18日 BMO BLK.N Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 2016年10月18日 BMO KSU.N Q3 2016 Kansas City Southern 2016年10月18日 BMO UNH.N Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 2016年10月18日 AMC LLTC.OQ Q1 2017 Linear Technology Corp 2016年10月18日 AMC YHOO.OQ Q3 2016 雅虎 2016年10月18日 AMC NAVI.OQ Q3 2016 Navient Corp 2016年10月18日 AMC INTC.OQ Q3 2016 英特尔 2016年10月18日 AMC ISRG.OQ Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚;审校 张荻)