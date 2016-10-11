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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 10:47 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月11日至10月18日

路透10月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公布日期        公布时间   公司代码  业绩季度及公司名称
 2016年10月11日  BMO        FAST.OQ   Q3 2016 Fastenal Co 
 2016年10月11日  BMO        AA.N      Q3 2016 美国铝业(Alcoa Inc) 
 2016年10月12日  AMC        CSX.OQ    Q3 2016 CSX Corp 
 2016年10月13日  NTS        DAL.N     Q3 2016 达美航空 
 2016年10月13日  BMO        PGR.N     9月 2016 Progressive Corp 
 2016年10月13日  AMC        WYNN.OQ   Q3 2016 Wynn Resorts Ltd 
 2016年10月14日  12:00      WFC.N     Q3 2016 富国银行 
 2016年10月14日  BMO        C.N       Q3 2016 花旗集团
 2016年10月14日  BMO        JPM.N     Q3 2016 摩根大通
 2016年10月14日  BMO        PNC.N     Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 2016年10月17日  BMO        HAS.OQ    Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 
 2016年10月17日  BMO        BAC.N     Q3 2016 美国银行 
 2016年10月17日  BMO        JBHT.OQ   Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2016年10月17日  AMC        NFLX.OQ   Q3 2016 Netflix Inc 
 2016年10月17日  AMC        UAL.N     Q3 2016 United Continental Holdings Inc 
 2016年10月17日  AMC        IBM.N     Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定)
 2016年10月18日  NTS        PM.N      Q3 2016 Philip Morris International Inc 
 2016年10月18日  BMO        GS.N      Q3 2016 高盛
 2016年10月18日  BMO        TGNA.N    Q3 2016 Tegna Inc 
 2016年10月18日  BMO        CMA.N     Q3 2016 Comerica Inc 
 2016年10月18日  BMO        GWW.N     Q3 2016 W W Grainger Inc 
 2016年10月18日  BMO        SCHW.N    Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定)
 2016年10月18日  BMO        OMC.N     Q3 2016 Omnicom Group Inc 
 2016年10月18日  BMO        HOG.N     Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 
 2016年10月18日  BMO        RF.N      Q3 2016 Regions Financial Corp 
 2016年10月18日  BMO        JNJ.N     Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 
 2016年10月18日  BMO        BLK.N     Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 
 2016年10月18日  BMO        KSU.N     Q3 2016 Kansas City Southern 
 2016年10月18日  BMO        UNH.N     Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 
 2016年10月18日  AMC        LLTC.OQ   Q1 2017 Linear Technology Corp 
 2016年10月18日  AMC        YHOO.OQ   Q3 2016 雅虎
 2016年10月18日  AMC        NAVI.OQ   Q3 2016 Navient Corp 
 2016年10月18日  AMC        INTC.OQ   Q3 2016 英特尔
 2016年10月18日  AMC        ISRG.OQ   Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
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    美国上市公司业绩公布日程表   
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    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 张荻)

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