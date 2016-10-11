日本股市：早盘上涨逾1%，得益于油价上涨和日圆疲弱

上周五出炉的备受关注的美国就业数据显示，美国9月就业增势连续第三个月放缓，失业率上升。但预计这不会阻止美联储在今年晚些时候加息。

与此同时，在周一的第二场美国总统大选辩论结束后，大多数投资者认为民主党总统候选人希拉里领先于共和党总统候选人特朗普。

“一切尚无定论...我们不能百分之百确定美国会加息或希拉里会当选。但周末关键事件的结果，正在帮助日本股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

矿业类股表现出色，国际石油开发帝石 涨4.7%，Japan Petroleum Exploration Co 跳升6.3%。俄罗斯表示愿同石油输出国组织(OPEC)一道来限产，这刺激油价在周一飙升。

美元兑日圆 最新涨0.3%至103.90，利好出口类股。Panasonic 涨0.9%， TDK Corp 张1.1%。

与此同时，高田 挫跌7.2%。华尔街日报上周晚些时候报导称，该公司正在考虑将在美国申请破产，作为为外部投资者扫清道路的选项之一。