日本股市：早盘上涨逾1%，得益于油价上涨和日圆疲弱

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上周五出炉的备受关注的美国就业数据显示，美国9月就业增势连续第三个月放缓，失业率上升。但预计这不会阻止美联储在今年晚些时候加息。
与此同时，在周一的第二场美国总统大选辩论结束后，大多数投资者认为民主党总统候选人希拉里领先于共和党总统候选人特朗普。
“一切尚无定论...我们不能百分之百确定美国会加息或希拉里会当选。但周末关键事件的结果，正在帮助日本股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
矿业类股表现出色，国际石油开发帝石 涨4.7%，Japan Petroleum Exploration Co 跳升6.3%。俄罗斯表示愿同石油输出国组织(OPEC)一道来限产，这刺激油价在周一飙升。
美元兑日圆 最新涨0.3%至103.90，利好出口类股。Panasonic 涨0.9%， TDK Corp 张1.1%。
与此同时，高田 挫跌7.2%。华尔街日报上周晚些时候报导称，该公司正在考虑将在美国申请破产，作为为外部投资者扫清道路的选项之一。
东证股价指数 涨0.7%至1,360.32点，JPX日经400指数 涨0.7%至12,180.34点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。