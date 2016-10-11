更新版 1-中国经济：三季度出现积极变化好于预期，债务风险总体可控--总理

* 中国三季度经济出现积极变化，好于预期--总理

* 债务风险总体可控，非金融类企业杠杆率较高

* 强化地方政府对房地产市场的主体责任

* 9月调查失业率低于5%，是近年来的首次 (新增更多细节)

路透北京10月11日 - 中国政府最新释放出中国经济前景的乐观信号。国务院总理李克强周二表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期，9月调查失业率近年来首次低于5%。

中央电视台(CCTV)援引他在中国-葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议开幕式上讲话称，中国的债务风险总体是可控的，问题主要是债务结构不太均衡；房地产市场方面，正在强化地方政府的主体责任。

“我们有信心、有能力实现今年经济社会发展的主要目标，也有决心守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，并且为明年经济发展稳定向好奠定坚实基础。”李克强表示。

他指出，中国消费和服务业对经济增长的贡献率稳步提升，一些前期出现疲弱或下滑的重要指标稳定向好，工业增速、企业效益、投资企稳回升，尤其是民间投资止跌回稳，社会预期得到新的改善。

“中国经济一直在合理区间平稳运行，并且不断地推进转型升级，增长速度在主要经济体中位居前列，对世界经济增长的贡献率一直保持在25%以上。”他说。

他表示，中国出现债务风险的可能性较小，中央政府负债率仅16%，地方政府的负债率虽然高于中央政府，但举债日益规范，大部分是有回报机制的资产性债务，且中国的债务以内债为主，外债占比很小。

他同时称，中国货币政策保持稳健，流动性合理充裕，商业银行的资本充足率和拨备覆盖率高，风险弥补和吸收损失的能力比较强；将通过发展多层次资本市场，提高直接融资比重，推进企业兼并重组等途径，逐步降低非金融类企业的杠杆率，化解金融风险。

关于房地产市场，李克强表示，未来住房需求将呈增长态势。针对当前中国房地产市场的一些分化态势，正在强化地方政府的主体责任，因城因地施策，保障居民基本住房需求，努力实现住有所居，而且要采取有效的措施，符合国情、城市特点的措施来促进房地产市场稳定健康发展。

在降低企业杠杆率方面，国务院周一发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

李克强还在演讲中指出，中国9月调查失业率低于5%，是近年来的首次；今年前9个月城镇新增就业超过1,000万人，保持了过去三年每年新增就业超过1,300万人的势头；并预计，未来五年进口总额将达到8万亿美元，对外投资总额达到7,200亿美元，出境旅游超过6亿人次。

此外他表示，将持续推进简政放权、放管结合、优化服务，大力实施创新驱动发展战略，大众创业、万众创新蓬勃兴起。去年以来中国新增市场主体平均每天超过4万户，其中新登记企业1.2万户，今年前8个月达1.5万户。