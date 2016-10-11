香港个股：汇丰控股早盘中段小升，上日在伦敦回购近2,500万英镑股份

路透香港10月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘中段小升，上日在伦敦回购近2,500万英镑的股份。

香港时间11:09，该股升0.42%，报59.2港元；大市恒生指数 则跌0.39%。

该行今早在联交所的声明称，周一在伦敦买入约394.1万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2269英镑计，涉资约2,454.2万英镑。

而汇丰于上周五（7日）在伦敦回购约497.1万股普通股，平均价每股6.1594英镑。

截至10月10日，汇丰累计回购140,124,864股普通股，金额8亿英镑。该股周一伦敦收报6.248英镑，为16个月高位。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

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