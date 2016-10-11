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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 11:44 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下探日低，市场仍预期新西兰央行将降息

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* 新西兰元下探盘中低位0.7077，亚洲盘初报0.7135

* 新西兰央行助理总裁重申政策将保持宽松

* 央行的声明内容并无新意，市场已经预期11月10日政策会议降息至1.75%的机率为60%

* 在此背景下，新西兰元/美元刷新7月29日以来低点

* 澳元/新西兰元应声小步朝向200日均线位置1.0718靠拢，最新报1.0688 (完)

(编译 李婷仪 审校 张若琪)

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