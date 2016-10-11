《中国公开市场回购未到期一览表》--10月11日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,950亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/10/12 14 2.40% 1,400 2016/10/12 28 2.55% 650 2016/10/13 14 2.40% 800 2016/10/14 14 2.40% 300 2016/10/16 7 2.25% 400 2016/10/16 28 2.55% 1,200 2016/10/17 7 2.25% 200 2016/10/17 28 2.55% 700 2016/10/18 7 2.25% 200 2016/10/18 28 2.55% 700 2016/10/19 28 2.55% 800 2016/10/20 28 2.55% 600 2016/10/21 28 2.55% 100 2016/10/23 14 2.40% 200 2016/10/24 14 2.40% 100 2016/10/24 28 2.55% 100 2016/10/25 14 2.40% 100 2016/10/25 28 2.55% 100 2016/10/26 28 2.55% 100 2016/10/27 28 2.55% 100 2016/10/28 28 2.55% 100 当月累计 8,950亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 侯向明；审校 吴芳)