台湾货币市场：短率持稳既有区间，关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持平既有区间 * 假期过后交投转淡 * 关注两年定存单标售 * 短票利率持稳、RP利率则回落 路透台北10月11日 - 台湾银行间拆款利率周二表现持平；资金调度人士指出，由于此前避开资金落点连 续假期前后，因此假期结束后的拆借交投较显淡静，成交以到期续作为主，短率也持在既有区间，后续关注明 日两年期定存单标售结果。 他们表示，因应近期国库及市库借款，及部分外商银行转进SWAP(换汇交易)市场进行外币操作，此皆减轻 台币去化压力，令最近仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金的银行家数明显减少，也凸显市场资金过于浮滥的情况 已有所改善。 〞最近没什么人来排队，还打电话问他们怎么没来排，他们就说不需要啊。〞一位大型银行资调人员说。 市场人士认为，目前台币市场利率偏低及美国年底即将升息，外商银行间或多或少将台币资金转进美元或 其他外币投资以提高收益率，因外银间降低台币部位不再低利抢市，而本土银行对利率又有所坚持，使得近期 拆款短率区间缓步垫高。 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单加权平均得标利率料 将落在0.43-0.44%，较上次的加权平均标售利率0.421%略走高。 本地时间 15:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.612 31.480 台湾加权股价指数<.TWII 9,219.82 9,265.81 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.178-0.300% --一周拆款利率区间 0.179-0.320% 0.180-0.320% --两周拆款利率区间 0.185-0.310% 0.185-0.325% **短票利率微升** 短票方面，票券商交易员指出，今日资金落点偏少，调度相当顺畅，成交以月内短票为主，大致成交在0. 30%以下，至于跨月短票则成交在0.32-0.33%，续处原有高档区间。 他们表示，目前市场月内短钱宽裕，已较季底紧缩情况明显改善，但跨月短票利率仍旧成交在高档，并未 反转走跌，后续尚待观察银行间资金情势而定。 〞今天就不缺钱，早早就结束了。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，大致同于上日。据集保公司资料，上日的自保30天短票成 交加权平均利率为0.327%，区间在0.25-0.35%，成交金额为113.12亿台币；前日加权平均利率为0.316%，区间 在0.25-0.35%，成交金额为91.51亿台币。 台湾央行周二定存单到期6,863.3亿台币，存单发行金额待午后公布。 本周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币；本周余日资金落点分别为周三2,028亿、周四882.50亿及周 五40亿。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为164亿台币，至周一(10日)累计超额准备916亿台币、 加计前期1%的超额准备为2,156亿台币。 **债券RP利率回落** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日投信端、寿险端资金较显充沛，除了上周五有鸿海<2 317.TW>发放625.53亿台币现金股利挹注外，今日又有国泰金控 公司债还本200亿台币，RP市场资金 充裕下，令RP利率早已回到季底前的利率水准。 〞没怎么需求，月初利率就回落。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，最近欠缺债券交割因子，投信端资金很充沛，带动短天期公债RP利率趋跌靠 向0.20%，不过银行间对RP利率比较坚持，使得与银行承作的债RP反转走高。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致回稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%，上日则 在0.28-0.29%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，同上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上 日亦同，跨月在0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.24%，区间低位稍较上日往下 移；短天期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%，上日亦在此水准；与银行承作的公债及公司债RP利率主要 在0.30%，明显高于上日的0.27-0.29%。(完) (审校 林高丽)