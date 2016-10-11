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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 12:17 BJT

台湾股市：早盘因获利卖压下滑，台积电业绩出炉前回落

台湾股市上周五收市后，政府公布9月出口意外下降，抑制了对台湾经济复苏势头的乐观情绪。

电子类指数 下滑0.7%，金融保险类指数 跌0.5%。

全球最大晶圆代工厂商台积电 回吐盘初涨幅，日内下跌0.5%。该公司定于周四发布第三季业绩，市场参与者广泛关注其对全球科技产品需求的展望。(完)

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