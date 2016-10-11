中国债市动态：现券收益率及IRS略升，短期关注资金面变化及经济数据

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS（利率互换）略升，国债期货震荡回落；政策面企业降杠杆新政公布，但对债市的直接影响尚有限。接下来又将进入数据发布期，此外近期公开市场逆回购及MLF（中期借贷便利）密集到期，加上季度缴税，资金面变化及央行动向还需关注。
“（国开10年债收益率）比昨天‘怒’上1个bp（基点），其实也没多少，”上海一券商交易员称。
华南一券商交易员指出，上午国开新债招标情况总体尚可，虽没有大热，但在二级偏弱震荡的局面下，中标收益率和整体需求也算是中规中矩。
一级市场方面，国开行上午招标发行的三、七、10和20年期增发债定位均与预期相近，其中三年品种收益率稍低。
北京一银行交易员谈到，企业降杠杆率的相关政策尽管已出台，但其政策如何具体推进和效果尚难估量，对经济基本面以及债市的影响也有很大的不确定性。
中国国务院周一称，通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革。
剩余期限近10年的国开债160213最新报价 在3.03%/3.02%，上日尾盘为3.0185%/3.01%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.735元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1612 收报101.400元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。