中国货币市场：大行供给充裕短期资金无忧，关注后续MLF到期及缴税影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月11日 - 中国央行公开市场连续净回笼后，银行间市场周二流动性依旧稳 中偏宽，月初大型银行资金供给十分充裕。不过后续面临着多笔MLF到期，以及季度缴税等 因素，机构谨慎之心不减。 本周公开市场共有5,650亿元人民币逆回购到期，周一和周二累计净回笼1,900亿元；另 外，本月将有约5,600亿元的中期借贷便利(MLF)到期，其中本周四到期量为2,595亿元。 北京一银行交易员表示，目前大型银行等资金供给充裕，隔夜品种供需两旺。“这两天 情况还行，(考虑到MLF和缴税)未来还是要小心。” 华南一银行交易员补充说，月初机构对公开市场逆回购的需求有所减弱，导致连续净回 笼。不过若有需要，央行应该还是会续做MLF，以及通过公开市场注入流动性，以稳定市场 情绪。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0851 2.0784 +0.67 七天 2.2676 2.2724 -0.48 14天 2.4088 2.4174 -0.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0800 3.5450 -46.50 七天 2.7000 3.3100 -61.00 14天 2.6800 2.7050 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1000 +0.00 七天 2.3600 2.4500 -9.00 14天 2.5500 2.5600 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.1530 2.1620 -0.90 七天 2.3940 2.4100 -1.60 三个月 2.8015 2.8015 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。