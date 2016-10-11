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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 12:22 BJT

中国货币市场：大行供给充裕短期资金无忧，关注后续MLF到期及缴税影响

路透上海10月11日 - 中国央行公开市场连续净回笼后，银行间市场周二流动性依旧稳
中偏宽，月初大型银行资金供给十分充裕。不过后续面临着多笔MLF到期，以及季度缴税等
因素，机构谨慎之心不减。
    
    本周公开市场共有5,650亿元人民币逆回购到期，周一和周二累计净回笼1,900亿元；另
外，本月将有约5,600亿元的中期借贷便利(MLF)到期，其中本周四到期量为2,595亿元。 
    
    北京一银行交易员表示，目前大型银行等资金供给充裕，隔夜品种供需两旺。“这两天
情况还行，(考虑到MLF和缴税)未来还是要小心。”
    
    华南一银行交易员补充说，月初机构对公开市场逆回购的需求有所减弱，导致连续净回
笼。不过若有需要，央行应该还是会续做MLF，以及通过公开市场注入流动性，以稳定市场
情绪。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间12:13                今日(%)    上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                 
 其中:隔夜                      2.0851    2.0784        +0.67
  七天                          2.2676    2.2724        -0.48
 14天                           2.4088    2.4174        -0.86
 上海证交所质押式回购利率                                    
 其中:隔夜                      3.0800    3.5450       -46.50
  七天                          2.7000    3.3100       -61.00
  14天                          2.6800    2.7050        -2.50
 回购定盘利率                                                
 其中:隔夜                      2.1000     2.1000       +0.00
                                                   
  七天                          2.3600     2.4500       -9.00
                                                   
  14天                          2.5500     2.5600       -1.00
                                                   
 Shibor                                                      
 其中:隔夜                      2.1530     2.1620       -0.90
                                                   
 七天                           2.3940     2.4100       -1.60
                                                   
 三个月                         2.8015     2.8015       +0.00
                                                   
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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