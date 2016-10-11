中国货币市场：大行供给充裕短期资金无忧，关注后续MLF到期及缴税影响

路透上海10月11日 - 中国央行公开市场连续净回笼后，银行间市场周二流动性依旧稳 中偏宽，月初大型银行资金供给十分充裕。不过后续面临着多笔MLF到期，以及季度缴税等 因素，机构谨慎之心不减。 本周公开市场共有5,650亿元人民币逆回购到期，周一和周二累计净回笼1,900亿元；另 外，本月将有约5,600亿元的中期借贷便利(MLF)到期，其中本周四到期量为2,595亿元。 北京一银行交易员表示，目前大型银行等资金供给充裕，隔夜品种供需两旺。“这两天 情况还行，(考虑到MLF和缴税)未来还是要小心。” 华南一银行交易员补充说，月初机构对公开市场逆回购的需求有所减弱，导致连续净回 笼。不过若有需要，央行应该还是会续做MLF，以及通过公开市场注入流动性，以稳定市场 情绪。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0851 2.0784 +0.67 七天 2.2676 2.2724 -0.48 14天 2.4088 2.4174 -0.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0800 3.5450 -46.50 七天 2.7000 3.3100 -61.00 14天 2.6800 2.7050 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1000 +0.00 七天 2.3600 2.4500 -9.00 14天 2.5500 2.5600 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.1530 2.1620 -0.90 七天 2.3940 2.4100 -1.60 三个月 2.8015 2.8015 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)