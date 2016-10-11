《中国企业债发行日程表》--10月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *大洼县临港 14.7 8 10/18簿记建档 -- AA 10/19-10/24 华林证券 生态新城投资建设发展养老产业专项债 (第3-8年末分别偿还10%-20%比例本金) 长城证券 ========================================================================================= 陕西高速公路 10 可续期 10/12簿记建档 *上限5.50% AA+ 10/13-10/14 华福证券 建设集团 (每五年重定价，每五年末主体评级AA或以上发行人有续期选择权) ========================================================================================= 成都锦都工业 10 7 10/12簿记建档 *上限4.50% AA 10/13-10/14 东方花旗证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州凯里城镇 11 7 10/12簿记建档 *上限4.70% AA 10/13-10/17 国海证券 建设投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州运河综合 10 7 10/14簿记建档 -- AA 10/17-10/18 平安证券 保护开发建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 蕲春县国建投资 8.7 7 10/17簿记建档 -- AA- 10/18-10/20 银河证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 孝昌县顺和 8 7 10/14簿记建档 -- AA- 10/17-10/21 长江证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 北海市银海区 12 7 10/11簿记建档 上限7.00% AA+ 10/12-10/13 华福证券 北背岭、白耗壳村棚户区改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%、15%、25%、25%和25%本金) (附第5年末投资者选择权/广西大都投资公司和广西建工集团分别作为第一和第二差额补偿人) ========================================================================================= 建湖县城市 10 5 10/12簿记建档 *上限4.50% AAA 10/13-10/18 申万宏源证券 建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 益阳市县域创新 12 7 10/12簿记建档 *上限6.50% AA 10/13-10/17 兴业证券 创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次