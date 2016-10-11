澳新汇市：新西兰元受央行鸽派言论影响跌至两个半月低点，澳元跟跌

第二季通胀年率为0.4%，远低于央行将通胀年率维持在1-3%之间的目标。

“McDermott的言论引发了针对新西兰元的新一轮抛盘，因交易员继续预测，该行会在11月会议上降息，”ThinkMarkets驻墨尔本资深分析师Matt Simpson称。

“大型投机客仍然持有新西兰元期货净空仓。甚至明显在增持空仓。”

澳元兑美元 触及三周低点0.7543，跟随新西兰元下跌，且因美联储最早可能在12月加息的预期带动美元走强。(完)

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