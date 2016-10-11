澳新汇市：新西兰元受央行鸽派言论影响跌至两个半月低点，澳元跟跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
第二季通胀年率为0.4%，远低于央行将通胀年率维持在1-3%之间的目标。
“McDermott的言论引发了针对新西兰元的新一轮抛盘，因交易员继续预测，该行会在11月会议上降息，”ThinkMarkets驻墨尔本资深分析师Matt Simpson称。
“大型投机客仍然持有新西兰元期货净空仓。甚至明显在增持空仓。”
澳元兑美元 触及三周低点0.7543，跟随新西兰元下跌，且因美联储最早可能在12月加息的预期带动美元走强。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 张涛/王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。