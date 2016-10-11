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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 13:41 BJT

《全球汇市》美元上扬，英国脱欧担忧令英镑处于守势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1129  1.1137  -0.07  +2.48  1.0860
    美元/日圆            103.88  103.58  +0.29 -13.65  120.30
    欧元/日圆         115.66  115.39  +0.23 -11.35  130.47
    美元/瑞郎            0.9827  0.9820  +0.07  -1.91  1.0018
    英镑/美元            1.2315  1.2358  -0.35 -16.44  1.4738
    美元/加元            1.3187  1.3173  +0.11  -4.71  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7197  6.7155  +0.06  +2.31  6.5680
    澳元/美元            0.7560  0.7606  -0.60  +3.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.7069  0.7135  -0.93  +3.58  0.6825
    澳元/日圆         78.550  78.810  -0.33 -10.35  87.620
    新西兰元/日圆     73.450  73.930  -0.65 -10.40  81.980
    英镑/日圆         127.94  128.02  -0.06 -27.81  177.22
    澳元/新西兰元     1.0693  1.0656  +0.35  +0.27  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/刘秀红/王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)

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