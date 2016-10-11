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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 13:43 BJT

新兴汇市：美元持坚令新兴亚币走低，三星停售Note7手机打压韩元下挫

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.95    103.62   -0.32  +15.73    120.30
    坡元            1.3790    1.3751   -0.28   +2.79    1.4175
    台币          31.660    31.480   -0.57   +4.44    33.066
    韩元           1119.00   1108.40   -0.95   +5.00   1174.95
    泰铢             35.17     35.06   -0.31   +2.42     36.02
    菲律宾披索       48.61     48.36   -0.51   -3.51     46.90
    印尼卢比      12988.00  12975.00   -0.10   +6.14  13785.00
    印度卢比       66.53     66.53   -0.00   -0.57     66.15
    马币            4.1550    4.1510   -0.10   +3.25    4.2900
    人民币          6.7130    6.7044   -0.13   -3.29    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王兴亚/王丽鑫/张若琪/汪红英/刘秀红)

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