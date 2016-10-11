台湾股市：第二日收黑，因出口表现不佳且外资汇出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月11日 - 台湾股市周二收盘下跌，指数连续第二个交易日收黑。分析师表示，台湾9月出口表现不佳，且国际美元强势令亚洲新兴货币走软、外资汇出等因素，导致台股失去支撑。
台湾加权股价指数 收跌0.50%,至9,219.82点；今日成交初值 为881.72亿台币，上交易日修正后为632.36亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师称，9月出口意外呈现衰退，虽是因台风导致工作天数减少，但若没有此一因素干扰，增幅也料仅温和。此外，台币兑美元 早盘大贬近2角，外资似乎有卖股汇出需求，也让大盘失去上扬动能。
〞美元强势，股市就不太会涨。〞他说。
此外，该分析师也提及，今日报载人民币兑美元贬破6.7，使得TRF(目标可赎回远期契约)企业户的受灾金额直线上升，市场担心上市柜中小企业是否受到牵连，小型股表现低迷。
他表示，多头将希望寄托在周四登场的台积电 投资人说明会。若是对未来展望好于预期，有机会带领大盘在9,300点附近强势整理，但若是让投资人失望，指数恐有回测9,100点季线的可能。
台湾财政部周五公布，9月出口金额较上年同期衰退1.8%。该数据劣于预期的年增3.2%。
本地工商时报周二引述TRF自救会联盟说法称，目前已知的企业受灾户中，损失金额最大的一家已经高达200亿台币，而且是一家有30多年历史的老牌中小企业。
本地时间14:06，亚洲主要股市多数下跌，MSCI亚太明晟指数 跌1.09%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。