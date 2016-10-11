台湾股市：第二日收黑，因出口表现不佳且外资汇出

路透台北10月11日 - 台湾股市周二收盘下跌，指数连续第二个交易日收黑。分析师表示，台湾9月出口表现不佳，且国际美元强势令亚洲新兴货币走软、外资汇出等因素，导致台股失去支撑。

台湾加权股价指数 收跌0.50%,至9,219.82点；今日成交初值 为881.72亿台币，上交易日修正后为632.36亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，9月出口意外呈现衰退，虽是因台风导致工作天数减少，但若没有此一因素干扰，增幅也料仅温和。此外，台币兑美元 早盘大贬近2角，外资似乎有卖股汇出需求，也让大盘失去上扬动能。

〞美元强势，股市就不太会涨。〞他说。

此外，该分析师也提及，今日报载人民币兑美元贬破6.7，使得TRF(目标可赎回远期契约)企业户的受灾金额直线上升，市场担心上市柜中小企业是否受到牵连，小型股表现低迷。

他表示，多头将希望寄托在周四登场的台积电 投资人说明会。若是对未来展望好于预期，有机会带领大盘在9,300点附近强势整理，但若是让投资人失望，指数恐有回测9,100点季线的可能。

台湾财政部周五公布，9月出口金额较上年同期衰退1.8%。该数据劣于预期的年增3.2%。

本地工商时报周二引述TRF自救会联盟说法称，目前已知的企业受灾户中，损失金额最大的一家已经高达200亿台币，而且是一家有30多年历史的老牌中小企业。