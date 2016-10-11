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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元可逢低买入，周线云区是关键

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* 欧元兑美元自8月中旬以来明显交投在周线云区上方

* 云区在1.1119-1.1069，10月底时变薄至1.1119-44

* 若收市价跌破云区，可能预示大变局(技术图表：reut.rs/2eacwNO)

* 8月区间在1.1046-1.1366，9月区间在1.1123-1.1328(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 王颖)

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