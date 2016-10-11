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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 14:27 BJT

日本股市：日经指数涨1%至五周高位，受助于矿业股强势和日圆疲弱

路透东京10月11日 - 日本股市日经指数周二涨至五周高位，因上日油价跳涨扶助矿业股，且疲弱日圆提升风险偏好。

日经指数 涨1.0%至17,024.76点，为9月6日以来最高收位。

东证股价指数 涨0.4%至四个月收盘高点1,356.35点。

JPX-日经400指数 升0.4%至12,144.65点。(完)

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