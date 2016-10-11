国际油市：油价从一年高位回落，市场对拟议减产的效果产生怀疑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“利比亚、尼日利亚与伊拉克增产，正在降低减产协议在2017年带来油市再平衡的机率，”高盛还说，即便OPEC产油国和俄罗斯执行严格的减产规定，油价上涨也可能会令美国页岩油生产商增产。
0652GMT，布兰特原油 较上日跌0.30美元至每桶52.84美元，低于周一创下的一年高点53.73。
美国西德克萨斯中质油(WTI) 较上日跌0.26美元至每桶51.09，从周一高点51.60回落。
德国商业银行的Carsten Fritsch表示，对OPEC的减产预期，当然在近期期货市场涨势中扮演了重要角色，市场新建立大量多仓，因为对油价上涨信心增加。
不过Fritsch也警示称，鉴于OPEC成员积极争取全球市场份额而产生的对立态势，“(限产目标)能否实际实现仍有相当大的疑问，”这有可能成为达成实质协议的绊脚石。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英; 审校 于春红/李春喜)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。