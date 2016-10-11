国际油市：油价从一年高位回落，市场对拟议减产的效果产生怀疑

“利比亚、尼日利亚与伊拉克增产，正在降低减产协议在2017年带来油市再平衡的机率，”高盛还说，即便OPEC产油国和俄罗斯执行严格的减产规定，油价上涨也可能会令美国页岩油生产商增产。

0652GMT，布兰特原油 较上日跌0.30美元至每桶52.84美元，低于周一创下的一年高点53.73。

美国西德克萨斯中质油(WTI) 较上日跌0.26美元至每桶51.09，从周一高点51.60回落。

德国商业银行的Carsten Fritsch表示，对OPEC的减产预期，当然在近期期货市场涨势中扮演了重要角色，市场新建立大量多仓，因为对油价上涨信心增加。

不过Fritsch也警示称，鉴于OPEC成员积极争取全球市场份额而产生的对立态势，“(限产目标)能否实际实现仍有相当大的疑问，”这有可能成为达成实质协议的绊脚石。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻