重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料略走高至0.43-0.44%

* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周三(12日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.43-0.44% * 受访机构：七家 路透台北10月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.43-0.44%，较上次的加权平均标售利率0.42 1%略走高。 路透周二访谈七家金融机构，包括两家外商银行和五家本地大型银行，预测中值在0.43 -0.44%。 台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.421%。该标售结果 略高于市场预期。 而10月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.356%，较前次标售均 标0.342%高出1.4个基点；该次定存单高标落在0.374%。 以下为交易员看法： --由于央行第三季底维持利率不变，带动月初标售的一年期定存单得标利率再走高1.4 个基点，市场预期本月两年期定存单加权平均利率也会跟进走扬约1-2个基点。 --随着央行决议暂缓降息，市场对降息循环告一段落的预期升温，尽管央行不致于立即 做出升息决策，但市场普遍预期定存单标售利率底部已过，一年及两年期定存单得标利率料 联袂缓步向上。 --虽然季底紧缩因素已过，但短率仍旧续处既有区间，并未反转趋跌，近期资金偏滥的 情况已有所改善，也将促使两年期定存单得标利率续扬，只不过走高幅度料有限，因部分银 行到期续作的压力仍在，且发行金额只有300亿台币、并不多。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014 年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币 。 以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2016年 9月14日 0.421 300 1.375% 2016年 8月10日 0.405 300 1.375% 2016年 7月13日 0.413 300 1.375% 2016年 6月15日 0.434 300 1.500% 2016年 5月11日 0.437 300 1.500% 2016年 4月13日 0.442 300 1.500% 2016年 3月11日 0.436 300 1.625% 2016年 2月24日 0.428 300 1.625% 2016年 1月12日 0.427 300 1.625% 2015年12月15日 0.464 300 1.750% 2015年11月10日 0.465 300 1.750% 2015年10月13日 0.505 300 1.750% 2015年 9月11日 0.553 300 1.875% 2015年 8月11日 0.619 300 1.875% 2015年 7月13日 0.669 200 1.875% 2015年 6月12日 0.698 200 1.875% 2015年 5月 8日 0.728 200 1.875% 2015年 4月10日 0.755 200 1.875% 2015年 3月13日 0.778 200 1.875% 2015年 1月 9日 0.793 200 1.875% 2014年12月12日 0.812 200 1.875% 2014年11月 7日 0.846 200 1.875% 2014年10月 9日 0.851 200 1.875% 2014年 9月12日 0.836 200 1.875% 2014年 8月 8日 0.802 200 1.875% 2014年 7月11日 0.747 100 1.875% 2014年 6月13日 0.699 100 1.875% 2014年 5月 9日 0.694 100 1.875% 2014年 4月14日 0.705 100 1.875% 2014年 3月12日 0.727 100 1.875% 2014年 2月21日 0.744 100 1.875% 2014年 1月10日 0.757 100 1.875% 2013年12月13日 0.720 100 1.875% 2013年11月08日 0.756 100 1.875% 2013年10月11日 0.794 100 1.875% 2013年 9月12日 0.797 100 1.875% 2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)