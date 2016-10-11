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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 07:59 BJT

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料略走高至0.43-0.44%

* 标售标的：央行两年期定存单
    * 标售时间：周三(12日)
    * 标售金额：300亿台币
    * 预测中值：0.43-0.44%
    * 受访机构：七家

    路透台北10月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示
，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.43-0.44%，较上次的加权平均标售利率0.42
1%略走高。
        
    路透周二访谈七家金融机构，包括两家外商银行和五家本地大型银行，预测中值在0.43
-0.44%。
    
    台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.421%。该标售结果
略高于市场预期。 
    
    而10月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.356%，较前次标售均
标0.342%高出1.4个基点；该次定存单高标落在0.374%。 
    
    以下为交易员看法：
    --由于央行第三季底维持利率不变，带动月初标售的一年期定存单得标利率再走高1.4
个基点，市场预期本月两年期定存单加权平均利率也会跟进走扬约1-2个基点。
    --随着央行决议暂缓降息，市场对降息循环告一段落的预期升温，尽管央行不致于立即
做出升息决策，但市场普遍预期定存单标售利率底部已过，一年及两年期定存单得标利率料
联袂缓步向上。
    --虽然季底紧缩因素已过，但短率仍旧续处既有区间，并未反转趋跌，近期资金偏滥的
情况已有所改善，也将促使两年期定存单得标利率续扬，只不过走高幅度料有限，因部分银
行到期续作的压力仍在，且发行金额只有300亿台币、并不多。
      
    央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014
年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币
。

    以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
        
    标售日期     得标平均利率%    额度   央行重贴现率
                                (亿台币)
    2016年 9月14日 0.421         300          1.375%
    2016年 8月10日 0.405         300          1.375%
    2016年 7月13日 0.413         300          1.375%
    2016年 6月15日 0.434         300          1.500%
    2016年 5月11日 0.437         300          1.500%
    2016年 4月13日 0.442         300          1.500%
    2016年 3月11日 0.436         300          1.625%
    2016年 2月24日 0.428         300          1.625%
    2016年 1月12日 0.427         300          1.625%
    2015年12月15日 0.464         300          1.750%
    2015年11月10日 0.465         300          1.750%
    2015年10月13日 0.505         300          1.750%
    2015年 9月11日 0.553         300          1.875%
    2015年 8月11日 0.619         300          1.875%
    2015年 7月13日 0.669         200          1.875%
    2015年 6月12日 0.698         200          1.875%
    2015年 5月 8日 0.728         200          1.875%
    2015年 4月10日 0.755         200          1.875%
    2015年 3月13日 0.778         200          1.875%
    2015年 1月 9日 0.793         200          1.875%
    2014年12月12日 0.812         200          1.875%
    2014年11月 7日 0.846         200          1.875%
    2014年10月 9日 0.851         200          1.875%
    2014年 9月12日 0.836         200          1.875%
    2014年 8月 8日 0.802         200          1.875%
    2014年 7月11日 0.747         100          1.875%
    2014年 6月13日 0.699         100          1.875%
    2014年 5月 9日 0.694         100          1.875%
    2014年 4月14日 0.705         100          1.875%
    2014年 3月12日 0.727         100          1.875%
    2014年 2月21日 0.744         100          1.875%
    2014年 1月10日 0.757         100          1.875%
    2013年12月13日 0.720         100          1.875%
    2013年11月08日 0.756         100          1.875%
    2013年10月11日 0.794         100          1.875%
    2013年 9月12日 0.797         100          1.875%
    2013年 8月 9日 0.780         100          1.875% (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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