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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆继续走高，再度吸引买盘

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* 美元兑日圆在伦敦盘初再次吸引买盘，东京早盘曾触及103.57低点，此后走高

* 亚洲时段在104.00价位涨势停滞，后来进一步涨至104.20，在该价位上方有停止单

* 到目前为止高见104.07，可能偏离100天移动均线切入位103.49

* 100天移动均线向下移动，日线Ichi云区在102.05-103.50，同时也是技术支撑位

* 上周四飙升，突破顶端104.17价位。

* 执行价在102.00-103.50之间、规模为34亿美元的期权到期，对市场构成支持

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 李春喜)

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