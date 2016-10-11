版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 15:35 BJT

标题新闻：BP执行长Robert Dudley预期，2020年底之前全球油价将稳定在每桶55-70美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐