台湾金融：明年景气“审慎乐观”，因银行放款等指标持续成长--台银董事长

〞明年的景气我觉得是审慎、乐观，因为有成长的动能存在。〞吕桔诚说。

吕桔诚表示，银行放款余额明显成长，显示企业愿意进行投资，〞整体放款有增就代表需求；当然，从借款到进入建设和投资还要有一点时间。〞

至于那些产业明年会有较明显的成长，他则称，〞我比较不好说，但我观察到整体放款有增加，这代表有需求，企业也愿意做一些投资。〞