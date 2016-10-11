台湾金融：明年景气“审慎乐观”，因银行放款等指标持续成长--台银董事长

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月11日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周二称，从银行整体放款持续成长等指标观察，对明年台湾景气持〞审慎乐观〞看法。
他指出，从银行体系放款持续成长观察，企业已愿意进行投资来看，因而对明年景气持审慎、乐观看法。
〞明年的景气我觉得是审慎、乐观，因为有成长的动能存在。〞吕桔诚说。
吕桔诚表示，银行放款余额明显成长，显示企业愿意进行投资，〞整体放款有增就代表需求；当然，从借款到进入建设和投资还要有一点时间。〞
至于那些产业明年会有较明显的成长，他则称，〞我比较不好说，但我观察到整体放款有增加，这代表有需求，企业也愿意做一些投资。〞
根据台湾金管会公布，至今年六月底止台湾银行是台湾排名第一大的银行，资产总额达4兆4,002亿台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 毕晓雯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。