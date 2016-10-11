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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 17:59 BJT

台湾金融：明年景气“审慎乐观”，因银行放款等指标持续成长--台银董事长

路透台北10月11日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周二称，从银行整体放款持续成长等指标观察，对明年台湾景气持〞审慎乐观〞看法。

他指出，从银行体系放款持续成长观察，企业已愿意进行投资来看，因而对明年景气持审慎、乐观看法。

〞明年的景气我觉得是审慎、乐观，因为有成长的动能存在。〞吕桔诚说。

吕桔诚表示，银行放款余额明显成长，显示企业愿意进行投资，〞整体放款有增就代表需求；当然，从借款到进入建设和投资还要有一点时间。〞

至于那些产业明年会有较明显的成长，他则称，〞我比较不好说，但我观察到整体放款有增加，这代表有需求，企业也愿意做一些投资。〞

根据台湾金管会公布，至今年六月底止台湾银行是台湾排名第一大的银行，资产总额达4兆4,002亿台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 毕晓雯)

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