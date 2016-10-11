金属期市：伦敦期铜持稳10月高位附近，因美国风险偏好改善

0722GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨4,845美元，较周一触及的10月3日以来的最高位4,860美元下跌。

为了应对房价不断上涨，包括北京、广州、深圳、苏州、成都和武汉在内的中国许多城市本月稍早宣布了限购限贷的新政。

但市场的负面人气因经济好转迹象而缓和，人们预计限购措施将仅会对整体钢铁需求产生有限影响。

“随着我们进入第四季，铝的基本前景似乎越加宽松，因中国铝需求...进入了季节性放缓阶段，”摩根大通在报告中称。

摩根士丹利指出，锌价有上涨可能，因供应紧张，而且中国电镀企业通常在第一季前补充库存。

LME期锌 周二下跌1%，至每吨2,310美元，10月迄今已累计跌3%，年初至今涨幅降至43%。

其他金属中，上海期镍 涨2.2%，上海期铜 、期铝 、期铅 和期锡 均上涨约1.5%。(完)

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