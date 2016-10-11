金属期市：伦敦期铜持稳10月高位附近，因美国风险偏好改善

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0722GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨4,845美元，较周一触及的10月3日以来的最高位4,860美元下跌。
为了应对房价不断上涨，包括北京、广州、深圳、苏州、成都和武汉在内的中国许多城市本月稍早宣布了限购限贷的新政。
但市场的负面人气因经济好转迹象而缓和，人们预计限购措施将仅会对整体钢铁需求产生有限影响。
“随着我们进入第四季，铝的基本前景似乎越加宽松，因中国铝需求...进入了季节性放缓阶段，”摩根大通在报告中称。
摩根士丹利指出，锌价有上涨可能，因供应紧张，而且中国电镀企业通常在第一季前补充库存。
LME期锌 周二下跌1%，至每吨2,310美元，10月迄今已累计跌3%，年初至今涨幅降至43%。
其他金属中，上海期镍 涨2.2%，上海期铜 、期铝 、期铅 和期锡 均上涨约1.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/李春喜)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。