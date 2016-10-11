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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 16:23 BJT

《全球汇市》美元指数触及11周高点，因对FED年底前升息的预期升温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1114  1.1137  -0.21  +2.34  1.0860
    美元/日圆            103.88  103.58  +0.29 -13.65  120.30
    欧元/日圆         115.46  115.39  +0.06 -11.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9848  0.9820  +0.29  -1.70  1.0018
    英镑/美元            1.2289  1.2358  -0.56 -16.62  1.4738
    美元/加元            1.3207  1.3173  +0.26  -4.57  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7192  6.7155  +0.06  +2.30  6.5680
    澳元/美元            0.7549  0.7606  -0.75  +3.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.7072  0.7135  -0.88  +3.62  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0946  1.0941  +0.05  +0.55  1.0886
    欧元/英镑         0.9040  0.9006  +0.38 +22.71  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6972  9.6387  +0.61  +5.74  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1258  8.0803  +0.56  -8.08  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 汪红英/王丽鑫/侯雪苹/蔡美珍；审校 于春红/张明钧/艾茂林/李春喜)

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